Chongqing, orașul „cyberpunk" din China care te lasă cu gura căscată, se află pe mai multe niveluri și este vedetă în mediul online

Când a vizitat pentru prima dată Chongqing, în noiembrie anul trecut, creatorul de conținut Joshua Guvi era îngrijorat că orașul pe care îl văzuse pe rețelele sociale nu putea fi la fel de cool și în realitate, potrivit CNN.

Situat într-o zonă muntoasă din sud-vestul Chinei, acest vast oraș-metropolă este cunoscut pentru structura sa complexă, pe mai multe niveluri, ceea ce i-a făcut pe unii să-l numească „orașul 8D” al Chinei. Incluzând și regiunile sale rurale, întreaga zonă are dimensiunea Austriei. Datorită geografiei unice, fără ieșire la mare, și a creșterii rapide, Chongqing nu a avut altă direcție de dezvoltare decât pe verticală, până într-acolo încât o clădire are chiar un tren care trece prin mijlocul ei.

Pentru turiști — și chiar pentru unii localnici — a te rătăci în Chongqing, cu străzile sale șerpuite și peisajele urbane uluitoare, face parte din distracție.

„Mi-a depășit mult așteptările”, spune Guvi, creator de conținut de călătorie din Canada.

Aceste momente au fost adunate într-un videoclip pe canalul său de YouTube. El a scris: „Chongqing se simte ca o privire către viitor. Neonul — îmbibat și plin de mișcare. Orașul are propriul său puls.”

De la „invizibil pe radar” la destinație de neratat

Vestea se răspândește rapid. Guvi și-a început călătoria în Shanghai, dar spune că și-a dorit repede să experimenteze un oraș mai autentic chinezesc.

„Am auzit unii oameni vorbind despre el (Chongqing) în Shanghai… Shanghai este un oraș uimitor, dar eram curios să văd mai mult din China adevărată, spre deosebire de Shanghai, unde încă te poți descurca în engleză.”

Nu este singurul care a sărit peste Beijing, Xi’an și alte orașe aflate pe ruta turistică clasică a Chinei, preferând Chongqing. Turismul în Chongqing a explodat de când țara s-a redeschis după pandemie.

Rețelele sociale au devenit principala modalitate prin care călătorii tineri află despre oraș. O postare virală pe Instagram cu o clădire unde „crezi că ești la parter, dar de fapt ești la etajul 12” a strâns peste 17 milioane de vizualizări.

Potrivit datelor guvernului din Chongqing, orașul a primit aproximativ 1,3 milioane de turiști străini în 2024, o creștere anuală de 184%. În primele două luni din 2025, numărul cetățenilor străini care au intrat prin porturile orașului a crescut cu 60% față de anul precedent, conform Biroului de Administrare a Imigrației din Chongqing.

Li Tian, manager la o agenție de turism locală, spune că popularitatea virală a orașului a dus la „o creștere de 20–30% a vizitatorilor străini.” Ea a adăugat: „Găzduim peste 20.000 de turiști anual, iar turiștii internaționali reprezintă acum aproximativ 10%. Perspectivele pentru turismul extern sunt foarte promițătoare.”

Ca răspuns la cererea internațională tot mai mare, agenția a adăugat tururi în engleză, spaniolă, thailandeză, japoneză și coreeană.

Li spune că majoritatea turiștilor străini stau în Chongqing cam cinci zile. Datorită proximității geografice și biletelor de avion accesibile, cei mai mulți vizitatori vin din Asia de Sud-Est, Japonia și Coreea de Sud — deși crește și numărul vizitatorilor din Europa și Australia.

De fapt, turiștii americani au înregistrat cea mai notabilă creștere. Acest lucru este cu atât mai impresionant cu cât singurul zbor direct din SUA către Chongqing este o cursă săptămânală operată de Hainan Airlines.

„În prezent, SUA este țara numărul unu ca bază de clienți, reprezentând aproximativ 20% — deja câteva sute de persoane”, a declarat Chen Ming, fondatorul unei companii private de turism înființate în a doua jumătate a anului trecut.

Chen a lansat agenția sa boutique după ce a observat popularitatea în creștere a Chongqing-ului peste hotare. Compania lui este specializată în experiențe personalizate, de o zi întreagă sau jumătate de zi, pentru grupuri mici de 1–4 persoane.

„În prima lună am avut doar câteva comenzi. În a doua, poate o duzină. Acum primim câteva sute de rezervări în fiecare lună”, își amintește Chen. El a explicat că numărul turiștilor fluctuează în funcție de sezon, iunie fiind o lună moderată, în timp ce decembrie și aprilie — în jurul Crăciunului și vacanței de primăvară — sunt mult mai aglomerate.

Pe site-ul lui Chen, printre cele mai populare oferte se numără tururi pietonale prin orașele vechi și trasee montane pitorești, precum și un itinerariu tematic care urmează pașii popularului YouTuber american IShowSpeed, care a avut o excursie virală în Chongqing în aprilie.

Alte destinații recomandate includ o fostă uzină militară nucleară, Sculpturile Rupestre de la Dazu și cele Trei Poduri Naturale Wulong — celebre pentru apariția lor în filmul „Transformers 4.”

„Un adevărat vis cyberpunk”

Definirea arhitecturii din Chongqing poate fi o provocare, mulți numind-o Cyberpunk, un gen de science-fiction plasat într-o subcultură lipsită de lege, dominată de tehnologia computerizată.

„Stilul arhitectural al Chongqing-ului este unic”, spune Matthew Blair, 34 de ani, un american care s-a mutat în oraș în 2009. „Betonul și terenul montan, cu mult design industrial, îl fac să semene cu un decor de film SF — dar noaptea, orașul se aprinde și se transformă într-un adevărat vis cyberpunk.”

Wan Linxin, un localnic de 27 de ani din Chongqing, care a studiat anterior în Statele Unite, a devenit ghid turistic independent. Recent, a condus un grup de 20 de studenți americani prin oraș. „Când am aflat că erau studenți, am scos pălăria mea de paie Luffy uitată de mult”, spune Wan, referindu-se la un personaj anime popular care poartă o pălărie stil safari. „Pentru că era un grup mare, aveam nevoie de ceva ca să mă urmărească. Când ridicam pălăria, ei strigau «Luffy» și veneau după mine.”

Wan i-a dus într-un tur care a reprodus aventura live a lui IShowSpeed, incluzând o scară rulantă în aer liber pe versant, un pasaj suspendat de 20 de etaje și faimoasa „Clădire Kui Xing,” al cărei acoperiș este o piață publică.

„Mă tot întrebau”, își amintește Wan. „De ce etajul 8 al unei clădiri este conectat la parterul alteia? Trenul care trece prin bloc îi deranjează pe locatari? De ce unele ferestre sunt acoperite cu grilaje?”

De fapt, structura multidimensională unică a Chongqing-ului nu este un design estetic, ci o necesitate.

Situat la confluența râurilor Jialing și Yangtze din China, Chongqing este adesea numit „Orașul de Munte.” Cu peste 32 de milioane de locuitori, orașul se întinde pe cheiuri, dealuri, văi și un orizont stratificat, care prezintă diferențe de nivel dramatice — adesea de sute de metri. Geografia extrem de dificilă face ca planificarea urbană pe teren plat să fie aproape imposibilă în Chongqing.

În schimb, funcțiile urbane sunt organizate pe înălțimi și suprapuse — sisteme de transport, clădiri rezidențiale, zone comerciale, grădini suspendate și piețe pietonale, toate integrate în relief.

Clădirile au adesea intrări la mai multe etaje, în funcție de nivelul străzii din jur. Drept urmare, un singur zgârie-nori poate avea acces la parter, la etajul 12 sau chiar la etajul 20 — creând ceea ce oamenii numesc uimitorul „Spațiu 8D.”

Wan i-a dus pe cei 20 de studenți americani la Stația de Monorail Liziba, unul dintre cele mai emblematice exemple ale peisajului arhitectural unic al Chongqing-ului, unde trenul trece printr-o clădire rezidențială construită pe versant, întinzându-se de-a lungul râului Yangtze, adânc în oraș.

„Atunci am realizat cea mai valoroasă recompensă a meseriei de ghid”, a adăugat el. „Este faptul că ajungi să te îndrăgostești din nou de orașul tău prin ochii unui călător.”

Pe lângă geografia dramatică și peisajele urbane, Blair, pasionat de tot ce este picant, spune că mâncarea l-a făcut să rămână în Chongqing timp de 15 ani.

„Cantități masive de mâncare stradală, grătare târzii în noapte și restaurante de hotpot deschise la 2 dimineața fac ca CQ să iasă în evidență și sunt, sincer, delicioase”, a spus Blair. „Localnicii sunt rezistenți și la fel de iuți ca mâncarea lor. Sunt generoși, gălăgioși și plini de viață — și te fac să vrei să faci parte din cultura lor.”

O cotă la fel de înaltă ca acoperișurile

La fel ca Beijing și Shanghai, Chongqing este una dintre cele patru municipalități la nivel provincial aflate direct sub administrația guvernului central al Chinei.

Iar acest hub economic mai puțin cunoscut, din partea superioară a fluviului Yangtze, și-a păstrat în liniște poziția de a cincea economie ca mărime a Chinei în ultimii cinci ani. Anul trecut, a depășit chiar Guangzhou pentru a se clasa pe locul patru la nivel național, după Shanghai, Beijing și Shenzhen.

Datorită istoriei și geografiei sale unice, orașul a fost considerat de mult timp de către guvernul central ca o fortăreață strategică pentru campania de dezvoltare „Go West” — un hub-cheie din interiorul țării care leagă estul și vestul. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Chongqing a servit drept capitală de război datorită terenului său muntos și apărării naturale. Astăzi, vestigii ale siturilor militare și ambasadelor din timpul războiului coexistă cu viața cotidiană a orașului — poți acum să mănânci hotpot în restaurante subterane amenajate în adăposturi antiaeriene.

Pe măsură ce Chongqing a devenit viral online, autoritățile locale au investit masiv atât în creșterea economică, cât și în promovarea culturală. În iunie anul acesta, Chongqing și-a inaugurat cea mai nouă gară de trenuri de mare viteză, cu o suprafață totală de 1,22 milioane de metri pătrați — aproximativ cât 170 de stadioane de fotbal standard. Construită pentru a găzdui un volum semnificativ mai mare de pasageri, ar putea fi cea mai mare gară de mare viteză din lume finalizată vreodată dintr-o singură etapă.

În ceea ce privește peisajul nocturn spectaculos al Chongqing-ului, Zhao Wenjing, localnică de 41 de ani, spune că acesta este rezultatul unor decenii de dezvoltare.

„Dezvoltarea iluminatului nocturn în Chongqing a început de când m-am născut eu — acum vreo 30 de ani”, a spus ea. „Probabil că s-a accelerat cu adevărat în ultimii ani, pe la 2019, când Chongqing a început să promoveze turismul în mod serios, mai ales prin instalarea de fabrici de iluminat, lumini LED pe clădiri și așa mai departe.”

Un plan cuprinzător de iluminat pentru districtele urbane centrale din Chongqing a fost implementat anul trecut. Orașul continuă să dezvolte puncte de observație a peisajului nocturn din mai multe perspective — atât de sus, cât și de jos — și adaugă contururi luminoase clădirilor emblematice de pe orizont.

Ghidul independent Wan a menționat, de asemenea, că guvernul din Chongqing a fost foarte activ în promovarea turismului urban, organizând spectacole regulate cu drone, lumini de sărbători și focuri de artificii. În sezonul de vârf, locuitorii primesc chiar și mesaje text de la autorități, rugându-i politicos să rămână acasă pentru a lăsa mai mult loc turiștilor.

„Cred cu adevărat că tot mai mulți călători internaționali vor veni”, spune Zhao. „Până la urmă, vibrația Chongqing-ului nu poate fi înlocuită de niciun alt loc din lume.”

Între timp, valul recent de inițiative fără viză lansat de China face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a turismului de intrare.

Începând din decembrie 2023, China a acordat acces fără viză cetățenilor din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Malaezia. Din iunie 2025, China a implementat unilateral intrarea fără viză pentru cetățenii din 47 de țări și oferă viză la sosire sau politici simplificate de intrare pentru un total de 54 de națiuni, inclusiv pentru România, în cazul unei șederi scurte (maxim 30 de zile).

Datele de la biroul de imigrație din Chongqing arată că, în primele două luni din 2025, numărul cetățenilor străini care au intrat prin acces fără viză a crescut cu 245% față de anul precedent.