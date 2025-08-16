Zelenski: „Trebuie obținută o pace reală și de durată în Ucraina”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Poziţiile sunt clare. Trebuie obţinută o pace reală, una care să fie de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti”, a scris Zelenski.

El a subliniat că ”uciderile trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să se oprească atât pe câmpul de luptă, cât şi în aer, precum şi asupra infrastructurii portuare. Toţi prizonierii de război şi civilii ucraineni trebuie eliberaţi, iar copiii răpiţi de Rusia trebuie să fie aduşi acasă”.

Zelenski a menţionat că mii de ucraineni rămân în captivitate şi a insistat că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută atâta timp cât ”agresiunea şi ocupaţia continuă”.

Referindu-se la discuţia cu Trump, liderul ucrainean a precizat: ”Am spus că sancţiunile trebuie consolidate dacă nu are loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite un sfârşit onest al războiului. Sancţiunile sunt un instrument eficient.”

”Securitatea trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a Statelor Unite. Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei, iar nicio chestiune, în special cea teritorială, nu poate fi decisă fără Ucraina”, a mai spus Zelenski.

În încheiere, acesta a mulţumit partenerilor occidentali, subliniind că declaraţia recentă a liderilor europeni ”întăreşte poziţia Ucrainei” şi că ”lucrăm în continuare împreună – europeni, americani şi toţi cei din lume care vor pace şi stabilitate în relaţiile internaţionale”.