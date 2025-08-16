G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski: „Trebuie obținută o pace reală și de durată în Ucraina”

prizonieri ucraineni, prizonieri ucraina
Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Zelenski: „Trebuie obținută o pace reală și de durată în Ucraina”

Articole16 Aug • 99 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Poziţiile sunt clare. Trebuie obţinută o pace reală, una care să fie de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti”, a scris Zelenski.

El a subliniat că ”uciderile trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să se oprească atât pe câmpul de luptă, cât şi în aer, precum şi asupra infrastructurii portuare. Toţi prizonierii de război şi civilii ucraineni trebuie eliberaţi, iar copiii răpiţi de Rusia trebuie să fie aduşi acasă”.

Zelenski a menţionat că mii de ucraineni rămân în captivitate şi a insistat că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută atâta timp cât ”agresiunea şi ocupaţia continuă”.

Referindu-se la discuţia cu Trump, liderul ucrainean a precizat: ”Am spus că sancţiunile trebuie consolidate dacă nu are loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite un sfârşit onest al războiului. Sancţiunile sunt un instrument eficient.”

”Securitatea trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a Statelor Unite. Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei, iar nicio chestiune, în special cea teritorială, nu poate fi decisă fără Ucraina”, a mai spus Zelenski.

În încheiere, acesta a mulţumit partenerilor occidentali, subliniind că declaraţia recentă a liderilor europeni ”întăreşte poziţia Ucrainei” şi că ”lucrăm în continuare împreună – europeni, americani şi toţi cei din lume care vor pace şi stabilitate în relaţiile internaţionale”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime

Articole16 Aug • 455 vizualizări
0 comentarii

Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european

Articole16 Aug • 531 vizualizări
0 comentarii

Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska

Articole16 Aug • 161 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.