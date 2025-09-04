„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, își anunţă Israelul inamicii după lansarea unui nou satelit de spionaj

Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj – Ofek 19 – şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Puţine ţări deţin aceste capacităţi”, a lăudat miercuri pe X ministrul israelian al Apărării Israel Katz această lansare, un succes la cel mai înalt nivel mondial.

”Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, i-a meninţat el pe ”toţi inamicii”.

Satelitul urmează să crească capacităţile spionajului Israelului, în timpul Războiului din Fâşia Gaza şi împotriva unor grupări armate aliate ale Iranului, inamicul său jurat.

În Războiul de 12 Zile din Iran, în iunie, au fost colectate peste 12.000 de imagini satelitare ale teritoriului iranian în vederea ţintirii loviturilor, precizează şeful Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare al Ministerului israelian al Apărării Daniel Gold.

Instalaţii militare şi nucleare iraniene au fost bombardate de la peste 1.000 de kilometri distanţă.

Israelul a asasinat atunci cercetători din cadrul programului nuclear al Teheranului.

”SUPERIORITATE AERIANĂ ŞI TERESTRĂ”

Acest război ”a subliniat că este esenţial să dispui de capacităţi de observare avansate în regiune (Orientul Mijlociu), pentru a asigura superioritatea aeriană şi terestră”, declară CEO-ul societăţii Israel Aerospace Industries, Boaz Levy.

Israel Aerospace Industries a lucrat la proiect împreună cu Ministerul israelian al Apărării.

În 2023, Israelul anunţa că a lansat un satelit de spionaj dotat cu capacităţi avansate de imagerie.

El a intrat în clubul puterilor spaţiale în 1988, când a lansat primul satelit Ofek.