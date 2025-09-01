Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni în România că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Federaţiei Ruse, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că la orice negocieri prima solicitare a ruşilor este ridicarea sancţiunilor economice.

Ea a adăugat că în prezent se lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Federaţia Rusă, transmite News.ro.

”Analiza noastră economică este foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. Dacă ne uităm la dobândă aceasta a ajuns la 20%, dacă ne uităm la inflaţie a ajuns la 10%. Am avut chiar situaţii în care ministrul rus pentru dezvoltare economică a afirmat public că Rusia este pe cale de a cădea în recesiune. Economia de război suprasolicitată a Rusiei ajunge la limite, dar mai este un punct interesant care vorbeşte de la sine, pentru că atunci când vorbim direct cu partenerii şi cu Rusia, ei spun că principala îngrijorare a ruşilor este să scape de sancţiuni. Deci orice am face, orice negocieri în care ne-am implica, prima solicitare este să ridicăm sancţiunile”, a declarat Ursula von der Leyen, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ea a adăugat că este în pregătire un nou pachet de sancţiuni pentru Federaţia Rusă.

”Cred că acest lucru subliniază faptul că sancţiunile chiar îi afectează dacă sunt în topul lucrurilor de care ruşii vor să scape. Este un instrument eficient de presiune economică şi acesta este motivul pentru care lucrăm acum la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni”, a precizat preşedintele Comisiei Europene.