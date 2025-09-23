G4Media.ro
Ursula von der Leyen: Infrastructura noastră critică este în pericol. Iar Europa…

Sursa Foto: Facebook/ Comisia Europeană

Ursula von der Leyen: Infrastructura noastră critică este în pericol. Iar Europa va răspunde la această amenințare cu forță și determinare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Europa se confruntă cu un „model” de amenințări la frontierele sale, după ce dronele au perturbat traficul aerian în Danemarca și Norvegia peste noapte, relatează Politico.

„Tocmai am vorbit cu premierul Frederiksen despre incursiunea dronelor în jurul aeroportului din Copenhaga”, a spus von der Leyen. „Deși faptele sunt încă în curs de stabilire, este clar că asistăm la un tipar de contestare persistentă la frontierele noastre. Infrastructura noastră critică este în pericol. Și Europa va răspunde la această amenințare cu forță și determinare”, a adăugat ea.

Atât aeroportul din Copenhaga, cât și cel din Oslo au fost închise luni seara târziu, după ce au fost observate drone în spațiul lor aerian, forțând devierea sau anularea zborurilor și lăsând zeci de mii de pasageri blocați.

Marți dimineață, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că „nu poate exclude în niciun fel posibilitatea ca Rusia să fie responsabilă” pentru incidentul cu drone de luni seara.

„Ceea ce am văzut aseară este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, a declarat ea pentru mass-media daneză, adăugând că motivul „evident” din spatele atacului a fost „de a perturba și a crea tulburări. De a provoca îngrijorare. De a vedea cât de departe poți merge și de a testa limitele”.

În ultimele săptămâni, Rusia a trimis drone peste Polonia, iar trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian estonian timp de 12 minute, înainte ca avioanele NATO să le devieze.

