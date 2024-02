Următorul duel electoral între Donald Trump şi Nikki Haley are loc în Nevada / Motivul pentru care cei doi concurenţi se află pe buletine de vot diferite

Următoarea confruntare în lupta pentru nominalizarea candidatului republicanilor la alegerile prezidenţiale din noiembrie are loc în Nevada în această săptămână între Donald Trump şi Nikki Haley, relatează Reuters, transmite News.ro.

Dar, din cauza disputelor juridice şi a manevrelor politice, sunt de fapt două competiţii.

Haley, ultima rivală a lui Trump rămasă în cursa pentru nominalizarea prezidenţială republicană, se află pe un buletin de vot, marţi, în timp ce Trump se află pe un alt buletin de vot, joi.

Fostul preşedinte republican are aproape asigurată nominalizarea după victoriile din competiţiile din Iowa şi New Hampshire. Haley, fostă ambasadoare la ONU, care nu are o cale clară spre nominalizare, a promis că va rămâne în cursă şi îşi propune să facă o potenţială ultimă încercare în statul său natal, Carolina de Sud, la 24 februarie.

Reuters prezintă câteva informaţii cheie despre motivul pentru care cursa din Nevada este o anomalie în acest an:

DE CE DOUĂ SCRUTINE?

Prima competiţie reprezintă alegeri primare, organizate de stat, la 6 februarie. Haley se află pe acel buletin de vot.

Al doilea scrutin este un caucus (adunare electorală), pe 8 februarie, organizat de Partidul Republican din Nevada, favorabil lui Trump, şi doar Trump figurează pe acel buletin de vot.

Chiar dacă Haley câştigă alegerile primare din 6 februarie, va fi o victorie lipsită de importanţă, deoarece doar candidaţii care concurează în caucus-ul organizat de partid la 8 februarie pot concura pentru cei 26 de delegaţi ai statului. Asta înseamnă că Trump este aproape sigur că va câştiga toţi cei 26 de delegaţi din Nevada, la 8 februarie.

Există totuşi o explicaţie pentru motivul pentru care mulţi dintre alegătorii din statul vestic se trezesc că primesc două buletine de vot prin poştă, cu Trump doar pe unul dintre ele, iar Haley pe celălalt. Buletinele de vot concurente sunt rezultatul unui conflict între Partidul Republican al statului – condus de aliaţi ai lui Trump – şi o lege a statului din 2021 care impune organizarea alegerilor primare.

Nevada organizează de mult timp adunări electorale (caucus) pentru a alege candidaţii prezidenţiali, dar după ce au fost raportate probleme cu adunările electorale din 2020, legislativul statului a adoptat o lege prin care a schimbat sistemul de vot cu un vot primar tradiţional, mai direct.

De asemenea, legea a avut ca scop să facă din Nevada o opţiune mai atractivă în încercarea de a urca mai sus în ierarhia calendarului de nominalizare. Iniţial, mişcarea părea a fi un succes: pentru 2024, prin stabilirea datei alegerilor primare în 6 februarie, statul a obţinut locul râvnit de a fi al treilea în ţară la vot.

Dar caucusurile de nominalizare prezidenţială sunt conduse de partidele politice din respectivul stat, şi nu de stat, iar Partidul Republican din Nevada, favorabil lui Trump, a decis să rămână cu un caucus la 8 februarie. Liderii partidului au considerat că un caucus îl ajută pe Trump.

Aceştia au decis, de asemenea, anul trecut, că orice candidat care participă la alegerile primare din 6 februarie nu va putea participa la caucus şi, prin urmare, nu va putea concura pentru niciunul dintre cei 26 de delegaţi ai statului.

La un anumit nivel, Nevada a obţinut ceea ce a vrut: locul trei în linia procesului de nominalizare republicană. Dar, pe de altă parte, este un premiu golit de conţinut: Haley nu face campanie acolo, Trump a făcut doar o singură vizită recentă, iar presa naţională ignoră aproape complet o competiţie pe care Partidul Republican din stat a conturat-o în favoarea lui Trump cu luni în urmă.