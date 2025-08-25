UPDATE Israelul a lovit un spital din Gaza, ucigând cel puţin 15 persoane, inclusiv trei jurnalişti / Unul dintre ei lucra pentru Reuters
Atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Gaza au ucis luni cel puţin 15 persoane, printre care trei jurnalişti, unul dintre ei lucrând pentru Reuters, au declarat oficiali palestinieni din domeniul Sănătăţii controlat de teroriștii Hamas, transmite News.ro.
Cameramanul Hussam al-Masri, unul dintre jurnaliştii ucişi în atacuri, potrivit oficialilor, lucra pentru Reuters. Fotograful Hatem Khaled, care era şi el avea contract cu Reuters, a fost rănit, au declarat oficialii.
Atât armata israeliană, cât şi biroul prim-ministrului nu au făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la aceste lovituri, menţionează Reuters.
