UPDATE Ciolacu le spune jurnaliștilor că pot face o solicitare pe Legea 544 privind liberul acces la informații, ca să primească documentul privind interdicția lui Simion în Ucraina: ”Cine va face solicitare imediat va primi răspunsul” / Documentul a fost publicat de Guvern

Premierul Marcel Ciolacu spune că a primit răspuns scris din Ucraina privind interdicţia lui George Simion în această ţară, el arătând că a primit acceptul părţii ucrainiene să facă public acest document şi cine face o solicitare pe 544, imediat va primi răspunsul, transmite News.ro.

UPDATE 21:00 Documentul a fost publicat de Guvern vineri seară. Poate fi consultat aici.

știrea inițială

”Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcţie de prim-ministru, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicţiile din Republica Moldova şi din Ucraina ale lui George Simeon. Şi atuncea am început demersurile. În Republica Moldova răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menţinut lucrurile şi măsurile luate acum câţiva ani, parcă era Dodon sau cine era preşedinte, nu cunosc toată istoria, deci nu au dat lucruri suplimentare şi, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris. Am pornit toate demersurile, am vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că, din acest moment – pentru că totuşi consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României – Din acest moment, cine va face solicitare pe 544, imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina”, a precizat premierul.

Întrebat dacă vor fi desecretizate documentele, Ciolacu a răspuns că nu e din nimic desecretizat.

”În acest moment, am acceptul părţii ucrainiene să fac public acest document, explicând contextul şi presiunea publică. Aţi făcut solicitare pe 544, nu mie, la Cancelaria primului ministru, la Guvernul României, nu cunosc procedurile exacte, imediat veţi primi răspunsul”, a mai spus Ciolacu.

