UPDATE Cel puțin două persoane au murit în urma incendiilor care afectează Los Angeles / Zeci de oameni sunt răniți / 30.000 de persoane au primit ordin de evacuare

Un incendiu de pădure violent face ravagii într-un cartier de lux cu vedere spre Los Angeles, pe coasta de vest a Statelor Unite, forțând mii de persoane să fugă marți, în timp ce rafalele de vânt cu puterea unui uragan reprezintă un „pericol mortal”, potrivit autorităților, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

UPDATE 19:43 Cel puţin două persoane au murit şi numeroase au fost grav rănite în incendiile care afectează Los Angeles, au anunţat miercuri pompierii, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Din păcate, avem doi civili decedaţi, cauza nefiind cunoscută în acest moment, şi numeroşi răniţi grav”, a declarat şeful pompierilor din comitatul Los Angeles, Anthony Marrone.

Aproximativ 1.000 de clădiri au fost distruse în incendiul violent din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles, au anunţat, de asemenea, autorităţile. „Avem peste 2.000 de hectare care au ars şi incendiul creşte”, a afirmat Anthony Marrone, estimând la „1.000 numărul clădirilor distruse”.

Pompierii continuă să lupte miercuri împotriva unui incendiu forestier violent într-un cartier de lux cu vedere spre Los Angeles, pe coasta de vest a Statelor Unite, mii de persoane fiind nevoite să fugă, în timp ce vântul de intensitatea unui uragan reprezintă un „pericol de moarte”, potrivit autorităţilor.

știrea inițială

„Va fi, cred, o noapte grea” între marți și miercuri în Los Angeles, a declarat Daniel Swain, specialist în evenimente extreme la Universitatea UCLA. „(…) Iar ceea ce se întâmplă acum este doar începutul, pentru că condițiile meteorologice se vor înrăutăți mult”.

Incendiul a izbucnit marți dimineață târziu în districtul Pacific Palisades, în munții din nord-vestul orașului, unde se află vilele de milioane de dolari ale celebrităților de la Hollywood. Locuitorii panicați au fost nevoiți să își abandoneze vehiculele pe unul dintre singurele drumuri de intrare și ieșire din zonă, fugind pe jos din calea incendiului, care a devastat deja aproape 1.200 de hectare.

Pentru a avea acces în zonă, pompierii au fost nevoiți să folosească buldozere pentru a îndepărta zeci de vehicule de pe șosea – inclusiv modele scumpe BMW, Tesla și Mercedes – lăsând pe marginea drumului carcase zdrobite cu alarmele pornite. Incendiul a creat un nor imens de fum, vizibil din tot orașul.

LAFD is using a BULLDOZER to clear abandoned cars off Palisades Drive. Unreal. #PalisadesFire pic.twitter.com/sM93Zud3q9

Autoritățile au numărat „numeroase structuri deja distruse”, a explicat marți seară guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, în cadrul unui briefing de presă.

În pofida evacuării haotice, nu au fost raportate decese sau răniți, a declarat șeful pompierilor din Los Angeles, Kristin Crowley,

Aproximativ 30.000 de persoane se află sub ordin de evacuare, potrivit autorităților.

Mulți locuitori au fugit în panică, transportând doar câteva lucruri și animalele lor de companie.

Mulți s-au trezit blocați în trafic, precum Kelsey Trainor. „Nu aveam unde să mergem și oamenii își abandonau mașinile”, a povestit ea. „Toată lumea claxona, erau flăcări peste tot în jurul nostru, în stânga și în dreapta (…) A fost terifiant”.

The images coming out of Pacific Palisades are horrible. How can the state of California’s lack of forest management continue? Gavin Newsom should be ashamed of himself.

pic.twitter.com/kvZ6C4kufu

— Charles R Downs (@TheCharlesDowns) January 8, 2025