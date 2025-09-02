Unul dintre cei mai importanţi consilieri ai dictatorului rus Vladimir Putin, Nikolai Patruşev, considerat un adept al liniei dure a Kremlinului, cere Japoniei să oprească ”militarizarea” faţă de Rusia şi China: ”O politică sinucigașă”

Unul dintre cei mai importanţi consilieri ai preşedintelui rus Vladimir Putin, Nikolai Patruşev, considerat un adept al liniei dure a Kremlinului, şi-a exprimat speranţa că Japonia va înceta să urmeze o politică de militarizare faţă de Rusia şi China, într-o serie de declaraţii difuzate marţi de publicaţia Argumentî i Faktî în care s-a declarat totodată îngrijorat că NATO ar putea folosi în luptă flota niponă, informează Reuters, citată de Agerpres.

Fost ofiţer KGB şi un războinic al Războiului Rece, care a elaborat strategia de securitate naţională a Kremlinului, Patruşev a declarat, fără a oferi dovezi, că NATO intenţionează să utilizeze flota japoneză pentru a desfăşura operaţiuni de luptă în anumite părţi ale lumii.

„Ne-ar plăcea să credem că bunul simţ va prevala în rândul elitelor japoneze şi că acestea vor înceta să urmeze o politică sinucigaşă de militarizare şi de exploatare a armelor împotriva a două dintre cele mai puternice state vecine – Rusia şi China. Dar atât timp cât acest lucru continuă, cu siguranţă nu putem sta degeaba”, a declarat el pentru Argumentî i Faktî.

Aceste remarci vin în contextul în care preşedintele rus Vladimir Putin efectuează o rară vizită de patru zile în China pentru a participa miercuri la o paradă militară în Piaţa Tiananmen, care marchează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

Înaintea demonstraţiei publice masive a forţelor armate chineze în curs de modernizare, Beijingul a lansat o campanie care susţine că fosta Uniune Sovietică şi China au jucat un rol esenţial în teatrele de operaţiuni asiatice şi europene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Relaţiile dintre China şi Rusia servesc drept „sursă de stabilitate pentru pacea mondială”, a declarat preşedintele Xi Jinping săptămâna trecută.

Rusia şi Japonia nu au semnat niciodată un tratat de pace oficial după cel de-al Doilea Război Mondial, principalul obstacol fiind o dispută teritorială nerezolvată asupra Insulelor Kurile, cunoscute în Japonia sub numele de Teritoriile de Nord.

„Marina japoneză cooperează îndeaproape cu flota NATO; în orice moment, acestea pot fi integrate în formatele coaliţiei occidentale”, a mai susţinut Patruşev.