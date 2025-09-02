G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Unul dintre cei mai importanţi consilieri ai dictatorului rus Vladimir Putin, Nikolai…

Sursa foto: Photo 317070796 © Rochu2008 | Dreamstime.com

Unul dintre cei mai importanţi consilieri ai dictatorului rus Vladimir Putin, Nikolai Patruşev, considerat un adept al liniei dure a Kremlinului, cere Japoniei să oprească ”militarizarea” faţă de Rusia şi China: ”O politică sinucigașă”

Articole2 Sep 1 comentariu

Unul dintre cei mai importanţi consilieri ai preşedintelui rus Vladimir Putin, Nikolai Patruşev, considerat un adept al liniei dure a Kremlinului, şi-a exprimat speranţa că Japonia va înceta să urmeze o politică de militarizare faţă de Rusia şi China, într-o serie de declaraţii difuzate marţi de publicaţia Argumentî i Faktî în care s-a declarat totodată îngrijorat că NATO ar putea folosi în luptă flota niponă, informează Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Fost ofiţer KGB şi un războinic al Războiului Rece, care a elaborat strategia de securitate naţională a Kremlinului, Patruşev a declarat, fără a oferi dovezi, că NATO intenţionează să utilizeze flota japoneză pentru a desfăşura operaţiuni de luptă în anumite părţi ale lumii.

„Ne-ar plăcea să credem că bunul simţ va prevala în rândul elitelor japoneze şi că acestea vor înceta să urmeze o politică sinucigaşă de militarizare şi de exploatare a armelor împotriva a două dintre cele mai puternice state vecine – Rusia şi China. Dar atât timp cât acest lucru continuă, cu siguranţă nu putem sta degeaba”, a declarat el pentru Argumentî i Faktî.

Aceste remarci vin în contextul în care preşedintele rus Vladimir Putin efectuează o rară vizită de patru zile în China pentru a participa miercuri la o paradă militară în Piaţa Tiananmen, care marchează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

Înaintea demonstraţiei publice masive a forţelor armate chineze în curs de modernizare, Beijingul a lansat o campanie care susţine că fosta Uniune Sovietică şi China au jucat un rol esenţial în teatrele de operaţiuni asiatice şi europene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Relaţiile dintre China şi Rusia servesc drept „sursă de stabilitate pentru pacea mondială”, a declarat preşedintele Xi Jinping săptămâna trecută.

Rusia şi Japonia nu au semnat niciodată un tratat de pace oficial după cel de-al Doilea Război Mondial, principalul obstacol fiind o dispută teritorială nerezolvată asupra Insulelor Kurile, cunoscute în Japonia sub numele de Teritoriile de Nord.

„Marina japoneză cooperează îndeaproape cu flota NATO; în orice moment, acestea pot fi integrate în formatele coaliţiei occidentale”, a mai susţinut Patruşev.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. În traducere: dezarmați-vă, ca atunci când vrem să vă invadăm să nu pățim ca în Ucraina.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.