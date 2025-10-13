Unul din patru europeni nu și-a permis o vacanță în 2024

Unul din patru europeni cu vârsta de 16 ani și peste (27%) nu și-a permis o vacanță de o săptămână în 2024, conform datelor Eurostat, potrivit Rador Radio România.

România se află la coada listei, peste jumătate dintre cetățenii săi (puțin sub 60%) declarând că nu își pot permite o vacanță. Grecia s-a clasat pe locul al doilea, cu 45%, înaintea Bulgariei, care se afla pe locul al treilea, cu 41%, a relatat ediția online a ziarului Kathimerini.

Totuși, aceste cifre pentru 2024 au fost mai bune decât cele din 2023, când și mai mulți europeni nu și-au permis o vacanță.