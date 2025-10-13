G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Unul din patru europeni nu și-a permis o vacanță în 2024

Moda vacanta Santorini plaja
Foto: Martinmark | Dreamstime.com

Unul din patru europeni nu și-a permis o vacanță în 2024

Articole13 Oct 0 comentarii

Unul din patru europeni cu vârsta de 16 ani și peste (27%) nu și-a permis o vacanță de o săptămână în 2024, conform datelor Eurostat, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

România se află la coada listei, peste jumătate dintre cetățenii săi (puțin sub 60%) declarând că nu își pot permite o vacanță. Grecia s-a clasat pe locul al doilea, cu 45%, înaintea Bulgariei, care se afla pe locul al treilea, cu 41%, a relatat ediția online a ziarului Kathimerini.

Totuși, aceste cifre pentru 2024 au fost mai bune decât cele din 2023, când și mai mulți europeni nu și-au permis o vacanță.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”

Articole28 Sep • 1.121 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Agenţia Cocktail Holidays, acuzată că nu a plătit colaboratorii, iar zeci de turişti riscă să fie daţi afară din hotel, deşi au plătit / Ministerul Economiei: Au fost solicitate informaţii privind toate pachetele de servicii în derulare

Articole29 Aug 2025
1 comentariu

Aproape 9% dintre europeni au probleme în a-şi asigura o masă adecvată, potrivit Eurostat / În România procentul este de 16,3%

Articole28 Aug 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.