G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aproape 9% dintre europeni au probleme în a-şi asigura o masă adecvată,…

masa sarbatoare cina
sursa foto: Pexels

Aproape 9% dintre europeni au probleme în a-şi asigura o masă adecvată, potrivit Eurostat / În România procentul este de 16,3%

Articole28 Aug • 59 vizualizări 0 comentarii

Un procent de 8,5% din populaţia Uniunii Europene nu îşi permitea, în anul 2024, o masă care să conţină carne, peşte sau echivalentul vegetal o dată la două zile, în scădere cu un punct procentual faţă de situaţia din 2023 (9,5%), arată datele publicate joi de Eurostat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În rândul statelor membre, cel mai mare procent al persoanelor care nu îşi permit o masă adecvată se înregistra în Bulgaria (18,7%), Slovacia (17,1%) şi România (16,3%, în scădere de la 23,3% în 2023). La polul opus sunt Cipru şi Portugalia, unde doar 1,2%, respectiv 2,5% din populaţia totală nu îşi permite o masă adecvată.

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, ponderea celor din UE care nu îşi permiteau o masă adecvată era de 19,4% în 2024, în scădere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu situaţia din 2023 (22,3%).

Această diferenţă între populaţia totală şi cea expusă riscului de sărăcie, în termeni de capacitate de a-şi permite o masă adecvată, este vizibilă şi în rândul statelor membre UE. Cea mai mare pondere a persoanelor în risc de sărăcie care nu îşi permiteau o masă adecvată se înregistra în 2024 în Slovacia (39,8%), urmată de Bulgaria (37,7%), Ungaria (37,3%), Grecia (34,6%) şi România (27,7%). În cazul României însă, ponderea a scăzut de la 43% în 2022, până la 27,7% în 2024. La polul opus sunt Cipru şi Portugalia (ambele cu 5,1%).

Capacitatea de a-ţi permite o masă adecvată face parte din Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG). Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 2 vizează Eradicarea foametei şi a tuturor formelor de malnutriţie până în 2030.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Noi negocieri între iranieni şi europeni vor avea lor marţi în dosarul nuclear pentru evitarea restabilirii sancţiunilor împotriva Teheranului

Articole22 Aug • 75 vizualizări
0 comentarii

Egiptul va cumpăra grâu din Franţa, România şi Ucraina

Articole22 Aug • 762 vizualizări
0 comentarii

Șeful comisiei de politică externă din Parlamentul de la Budapesta: În România se preagătește o revoluție conservatoare / Abordarea dominantă în cadrul PSD seamănă mai mult cu cea maghiară decât cu concepția mainstream europeană

Articole21 Aug • 2.687 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.