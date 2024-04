Unul din patru adulţi din România suferă de o formă de alergie, iar unul din trei copii suferă de rinită alergică / Societatea Română de Alergologie: Imunoterapia cu alergen, singurul tratament care modifică evoluția bolii

În plin sezon al alergiilor de primăvară, Societatea Română de Alergologie şi Imunologie Clinică aduce în discuţie importanţa accesului la tratamente cu un grad ridicat de eficienţă deoarece povara generată de bolile alergice la nivel mondial a crescut în ultimele decenii din cauza factorilor de mediu şi a stilului de viaţă, ajungând să afecteze una din trei persoane, preponderent copii. În prezent, prin complexitatea lor şi numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a secolului XXI, mai arată comunicatul de presă al SRAIC, transmite News.ro.

La nivel global, până la 30% din populaţia planetei suferă de o alergie respiratorie, iar între 10-40% dinte pacienţii cu rinită alergică au şi astm alergic. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie şi fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. De asemenea, 1 din 5 copii suferă de astm alergic, iar 1,1 milioane de români adulţi au o alergie medicamentoasă.

Aproximativ 80% dintre pacienţii care folosesc un tratament medicamentos împotriva alergiilor şi simt că au controlul asupra propriilor simptome nu controlează evoluţia bolii către astm alergic. În cazul lor, dar şi al altor pacienţi este recomandată utilizarea imunoterapiei cu alergen (AIT). Această terapie are o eficienţă foarte ridicată, de până la 100%, inclusiv în cazul pacienţilor alergici la înţepătura de albină. Administrată atât adulţilor, cât şi copiilor, aceasta împiedică dezvoltarea ulterioară a polialergiilor, dezvoltarea de intoleranţe alimentare şi împiedică apariţia astmului bronşic.

„Imunoterapia cu alergen este utilizată de peste 100 de ani, timp în care a fost permanent dezvoltată şi rafinată, fiind în prezent utilizată în întreaga lume în tratamentul uzual al alergicilor. Este o metodă terapeutică specifică bolilor alergice, prin care se administrează pacientului extracte de alergen standardizate, pe cale subcutanată sau orală, pe o durată de cel puţin 3 ani, cu scopul de a induce toleranţa şi de a reface răspunsul imun normal. Eficacitatea şi siguranţa imunoterapiei cu alergen au fost demonstrate într-o serie de studii clinice, iar progresele tehnologice au relevat că este singura terapie care modifică evoluţia bolii alergice, prin reorientarea răspunsului imun al pacientului alergic spre toleranţă faţă de alergenul sensibilizant. În plus, această terapie reduce riscul de reacţii alergice severe, ameninţătoare de viaţă”, a afirmatProf. Dr. Carmen Panaitescu, preşedintele Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică, conform sursei citate.

Beneficiarii acestei terapii sunt în mod particular:

– pacienţii cu afecţiuni alergice respiratorii (la ambrozie, graminee, arbori şi acarienii din praful de casă), la care se va obţine controlul simptomelor, se va stopa evoluţia bolii, se va reduce necesarul de medicaţie simptomatică şi se va asigura prevenţia dezvoltării unor noi sensibilizări.

– pacienţii alergici la venin de albină, viespe, la care se reduce riscul ulterior de deces prin şoc anafilactic precum şi riscul de reacţie alergică extinsă recurentă şi supărătoare, fiind singura terapie salvatoare de viaţă.

„Imunoterapia cu alergen nu doar că tratează pacienţii, ci le poate salva viaţa. Această terapie funcţionează cu o eficienţă de până la 100% în foarte multe ţări europene, în timp ce în altele nu există încă acces larg pentru pacienţi la AIT. Nu doar pacientul suferă din cauza alergiilor, ci întreaga sa familie. Vorbim despre 1 din 4 persoane, dar, în realitate, discutăm despre familii întregi care au nevoie de tratament. Este foarte important ca autorităţile să le faciliteze accesul la această terapie!”, a spus Prof. Dr. Maria Jose Torres, preşedintele Societăţii Europene de Alergologie şi Imunologie Clinică.

Cea mai convenabilă utilizare a preparatelor de imunoterapie este cu administrate orală, sub formă de picături, cât şi de comprimate sublinguale (SLIT), acestea din urmă fiind cea mai recentă terapie apărută pe piaţa din România. Comparativ cu costurile pe care le implică medicaţia dedicată controlului simptomelor, împreună cu clasic al rinitei alergice şi astmului, analiza balanţei cost/eficienţă înclină în favoarea imunoterapiei. Mai mult decât atât, lipsa controlului eficient al bolilor alergice respiratorii determină pacienţii să-şi întrerupă activitatea zilnică, afectându-le foarte mult calitatea vieţii.

George Proca, solist al Operei din Timişoara, a explicat că este pacient alergic de 5 ani.

„Sunt pacient alergic de 5 ani. Practic, în lunile de vară nu a fost posibil să-mi exercit meseria, nu am putut cânta. Era imposibil, cu tot sistemul respirator congestionat, ochii curgeau, tot timpul eram sub tratament cu antihistaminice”, a completat George Proca.

În practica de zi cu zi, eficienţa în tratarea afecţiunilor respiratorii alergice poate fi schimbată în bine, atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi prin luarea în considerare a efectului de modificare a bolii şi a disponibilităţii imunoterapiei cu alergen pentru pacienţii din România, mai arată sursa menţionată.

Iniţiativa Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC) este cu atât mai importantă cu cât ne aflăm în preajma Zilei Mondiale a Sănătăţii, prilejuită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care în acest an se desfăşoară sub sloganul “Sănătatea mea, dreptul meu”, tema din acest an fiind aleasă pentru a susţine dreptul fiecărui pacient de a avea acces la servicii de sănătate de calitate, la educaţie şi la informaţie, se mai arată în comunicat.