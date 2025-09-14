G4Media.ro
Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în…

Foto: EAIE 2025/Vienna Event Photographer and Videographer

Universitățile din România și Republica Moldova au fost împreună, în premieră, în cadrul aceluiași stand, la EAIE 2025, conferința internațională de Educație de la Göteborg

Pentru prima dată universitățile din România și cele din Republica Moldova și-au promovat împreună ofertele de studii la EAIE, una dintre cele mai mari conferințe internaționale de educație din lume, care a avut loc anul acesta la Göteborg, în Suedia. Standul și reprezentarea au fost organizate de Consiliul Național al Rectorilor, potrivit unui comunicat al asociației.

„Noutatea acestei ediții a constat în prezența universităților din România și Republica Moldova, împreună, în cadrul aceluiași stand. Astfel, au participat 37 de înstituții de învățământ superior din România, alături de 4 universități din Republica Moldova. De asemenea, la eveniment au fost prezente și 35 de alianțe universitare europene, cu o participare importantă a universităților românești. În total, evenimentul a reunit mai mult de 7000 de participanți din întreaga lume”, se arată în comunicatul citat.

„Standul României (Study in Romania), organizat de către Consiliul Național al Rectorilor (CNR), a fost unul dintre cele mai vizibile, atractive și animate dintre cele 106 standuri naționale ale tot atâtor țări participante”, precizează reprezentanții CNR.

