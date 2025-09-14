Cristian Chivu, după înfrângerea spectaculoasă din Derby d’Italia: „Eu îmi asum prestația întregii echipe, personalitatea” / Presa italiană nu exclude posibilitatea unei demiteri până la 25 decembrie

Cristian Chivu nu a început în tocmai așteptărilor fanilor „Nerazzurri” sezonul din Serie A, înregistrând doar o victorie și două înfrângeri în trei partide, ultimul eșec fiind chiar thrillerul cu Juventus de duminică seară, scor 3-4.

Tehnicianul român de la Milano a afirmat după meci că „nu judecă greșelile individuale” și că vor „merge înainte cu încredere”, având în fața un alt duel strâns, de data aceasta în debutul noului sezon de Champions League, cu Ajax la Amsterdam.

„În primul rând trebuie spus că a fost o prestație mare, atât în prima repriză, cât și în a doua. Am fost conduși de două ori și am reușit să întoarcem scorul, dar în ultimele zece minute ne-a lipsit puțin ceva. Am venit pe Allianz să facem jocul nostru. Ne-a lipsit luciditatea. Eu nu privesc la nivel individual, nu este corect să vorbim despre un singur jucător. Puteam gestiona mai bine mingea. Juve, încă de la început, nu a degajat niciodată mingea în tribună”, a precizat Chivu, potrivit Gazzetto dello Sport.

„Eu îmi asum prestația întregii echipe, personalitatea. Hakan (n.red. Calhanoglu) a făcut ceea ce ne așteptam să facă, îl cunoaștem. Trebuie să înțelegem momentele, când să facem anumite lucruri și când nu, și apoi să analizăm tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zece minute. Mergem înainte, privim la ceea ce am făcut bine. În ultimele două etape nu am adunat mare lucru. Trebuie șters ceva din ce s-a întâmplat în trecut. Această echipă muncește mult și bine. Ne întoarcem acasă cu regret”.

Este cel mai slab start din era celor trei puncte pentru Inter Milano, egalând recordul negativ din 2011/12 și 2000/01.

Așadar, este prima „mini-criză” a lui Chivu la cârma formației finaliste de Champions League în ultima ediție, iar presa italiană deja se întreabă dacă postul fostului căpitan este în pericol și nu exclude o demitere până la 25 decembrie. În cazul unei demiteri a lui Chivu, în fruntea preferințelor multor suporteri ar fi un nume clar: José Mourinho.