Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu a pierdut cu Juventus în Derby d’Italia

14 Sep

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A, transmite News.ro.

În prima repriză brazilianul Bremer a fost omul care a ajutat pe Juventus să fie în avantaj. În minutul 14 el a fost omul cu pasa decisivă pentru Lloyd Kelly, cel care a şi deschis scorul pentru gazde. Hakan Calhanoglu a egalat cu un şut de la distanţă, în minutul 30, dar opt minute mai târziu Bremer a dat assistul pentru golul frumos înscris de Kenan Yildiz şi „Bătrâna Doamnă” avea avantaj de un gol după prima repriză.

Chivu a schimbat inspirat în minutul 64, când a introdus trei jucători noi pe teren, iar unul dintre ei, Zielinski, a oferit pasa decisivă lui Hakan Calhanoglu, care a înscris din voleu pentru 2-2, în minutul 65. Un alt jucător intrat odată cu Zielinski, Dimarco a dat assist pentru golul cu care Inter a trecut pentru prima oară la conducere, autorul reuşitei fiind Marcus Thuram, în minutul 76. Fratele lui Marcus, Kephrem a egalat pentru Juventus, în minutul 82, înscriind cu o lovitură de cap, pentru ca Adzic să marcheze primul său gol în Serie A, în al doilea minut de prelungire, şi Juventus să se impună la limită, cu 4-3 în Derby d’Italia.

Torinezii au nouă puncte din trei meciuri şi sunt lideri în clasament, Interul lui Chivu rămâne cu trei puncte şi e pe locul 7.

