Armata chineză avertizează Filipine împotriva oricăror provocări în Marea Chinei de Sud

Sursa foto: Twitter / U.S. Navy

Armata Chinei a anunțat duminică faptul că a efectuat patrule de rutină în Marea Chinei de Sud și a avertizat Filipinele împotriva oricăror provocări, transmite Reuters.

Cele două țări sunt implicate de mult timp într-un conflict maritim în această zonă strategică, care a inclus ciocniri regulate între navele gărzii de coastă și exerciții navale de amploare.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Teatrului de Sud al armatei chineze a declarat că Filipinele trebuie să înceteze imediat provocarea de incidente și escaladarea tensiunilor în Marea Chinei de Sud.

„Avertizăm cu fermitate partea filipineză să înceteze imediat să provoace incidente și să escaladeze tensiunile în Marea Chinei de Sud, precum și să aducă forțe externe pentru a susține astfel de eforturi sortite eșecului”, a spus purtătorul de cuvânt. „Orice încercare de a crea probleme sau de a perturba situația nu va reuși.”

Consiliul maritim al Filipinelor și forțele armate nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii în afara orelor de program, iar ambasada filipineză de la Beijing nu a răspuns imediat unei cereri de comentariu.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat într-un comunicat că Japonia, Filipinele și Statele Unite au desfășurat exerciții maritime comune în Zona Economică Exclusivă a Filipinelor, de joi până sâmbătă, pentru a consolida cooperarea regională și a sprijini o regiune Indo-Pacifică liberă și deschisă.

„Statele Unite, împreună cu aliații și partenerii noștri, apără dreptul la libertatea de navigație și de survol, precum și alte utilizări legale ale mării și spațiului aerian internațional, precum și respectarea drepturilor maritime în temeiul dreptului internațional”, se arată în comunicat.

Statele Unite sunt alături de Filipine, a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio, respingând ceea ce a descris drept „planurile destabilizatoare” ale Chinei pentru un atol disputat din Marea Chinei de Sud.

Apelurile către Ministerul de Externe al Japoniei de duminică au rămas fără răspuns în afara orelor de program, iar o persoană care a răspuns la telefon la Ministerul Apărării a spus că nimeni nu poate răspunde la o întrebare pe această temă în weekend.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud – o cale maritimă prin care trece comerț anual de peste 3 trilioane de dolari – în pofida revendicărilor suprapuse ale Filipinelor, Bruneiului, Malaeziei și Vietnamului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

