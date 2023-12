Uniunea Europeană şi Statele Unite au ajuns la un acord privind exporturile americane de whisky în Europa / S-a evitat o taxare de 50%

Distilatorii de whisky din SUA au răsuflat uşuraţi datorită unui acord între Uniunea Europeană şi Statele Unite pentru evitarea aplicării unor tarife de 50% pentru exporturile americane ale acestei băuturi în Europa, transmite News.ro, care citează CNBC.

Uniunea Europeană a anunţat marţi că va prelungi suspendarea tarifelor pentru whisky-ul american până la 31 martie 2025.

Taxa de 50%, care a venit în contextul unei dispute mai ample referitoare la oţel şi aluminiu între SUA şi blocul european, urma să fie aplicată din 2024.

”În ultimii doi ani, Statele Unite şi Uniunea Europeană au fost angajate în negocieri de importanţă critică. Scopul nostru este să stabilim un aranjament de perspectivă, care să ne permită să ne unim forţele din punct de vedere economic pentru a stimula producţia şi comerţul corect şi curat în sectoarele oţelului şi aluminiului”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, care a supravegheat acordul.

Producătorii americani de whisky s-au trezit în mijlocul unei dispute comerciale care a început în 2018, după ce fostul preşedinte Donald Trump a impus taxe vamale pe oţel şi aluminiu.

UE a răspuns cu taxe pentru o varietate de produse selectate din SUA, deoarece acestea urmăreau să exercite presiuni asupra politicienilor din statele republicane şi swing.

UE a stabilit iniţial tariful pentru whisky la 25%.

Exporturile de whisky american către UE au scăzut apoi cu 20% din 2018 până în 2021, de la 552 de milioane de dolari la 440 de milioane de dolari, potrivit unei analize realizate de asociaţia comercială a industriei Distilled Spirits Council of the US.

Măsura a fost suspendată în octombrie 2022, ca parte a unui acord comun de suspendare a taxelor americane pentru metale şi a tarifelor UE până la 1 ianuarie anul viitor.

S-ar fi dublat la 50% în acel moment.

Exporturile de whisky american către UE au crescut cu 29% în 2022 comparativ cu 2021, atingând nivelul anterior disputelor, de 566 de milioane de dolari în acel an.

”Mă bucur că UE a anunţat că ia măsuri pentru a ni se alătura în prelungirea timpului pentru aceste negocieri şi va urma recomandarea noastră continuând să-şi suspende tarifele la produsele americane”, a spus Tai.

Pentru a îndeplini acordul, SUA trebuie în continuare să extindă o suspendare a taxelor pe oţel şi aluminiu aplicate UE.

DISCUS l-a îndemnat şi pe preşedintele Joe Biden să negocieze încetarea disputelor tarifare.

”Până când ameninţarea cu revenirea acestor tarife va fi eliminată complet, incertitudinea va continua să limiteze creşterea exporturilor de whisky american pe cea mai importantă piaţă internaţională a noastră”, a spus preşedintele şi CEO-ul DISCUS, Chris Swonger.

Acordul este o veste bună pentru producătorii americani de whisky într-un moment în care băutura îşi pierde cota de piaţă.

Popularitatea whisky-ului este în scădere în rândul consumatorilor americani. În 2022, tequila şi mezcalul au depăşit whisky-ul american, pentru a deveni a doua categorie de băuturi spirtoase cu cea mai rapidă creştere în ceea ce priveşte veniturile şi volumul în SUA, conform analizei DISCUS.

Brown-Forman – producătorul Jack Daniels şi Woodford Reserve – a raportat vânzări slabe de whisky pentru prima jumătate a anului fiscal curent.

Vânzările nete de whisky ale companiei au scăzut cu 2% de la an la an, în timp ce vânzările nete pentru portofoliul de tequila al companiei au crescut cu 2%.

”Cred că whisky-ul american şi tequila sunt încă cele mai puternice două categorii din afacerea cu băuturi spirtoase din SUA. Tequila coboară din cifrele vertiginoase, unde whisky-ul american a fost constant”, a declarat CEO-ul Brown-Forman, Lawson Whiting, la cel mai recent apel al companiei privind veniturile.