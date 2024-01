Un vulcan a erupt în Islanda pentru a doua oară în patru săptămâni/ Lava a distrus mai multe locuințe, un oraș costier a fost evacuat

Un vulcan a erupt în Islanda, pentru a doua oară în patru săptămâni, lava ajungând duminică în oraşul costier Grindavík unde a distrus mai multe locuinţe, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres.

În timpul celei de-a cincea erupţii care are loc în sud-vestul insulei după anul 2021, lava s-a revărsat atât din vulcan, cât şi din fisurile apărute în sol, ceea ce a condus la evacuarea oraşului costier Grindavík.

În imaginile aeriene difuzate de postul islandez RUV se poate vedea lava incendiind locuinţe din oraşul a cărui populaţie, de aproximativ 4.000 de locuitori, a fost evacuată sâmbătă seară, după o serie de seisme ce anunţau iminenţa unei erupţii.

Some homes have been destroyed by lava in #Grindavik #Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/WUZAUXWDTA

— 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) January 15, 2024