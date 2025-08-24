Un urs a fost semnalat într-o localitate din Alba / Jandarmii se deplasează în zona respectivă / Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert

Un urs a fost semnalat, duminică seara, într-o localitate din judeţul Alba, iar jandarmii se deplasează în zona respectivă pentru îndepărtarea animalului. De asemenea, locuitorii din zonă au fost avertizaţi de prezenţa ursului printr-un mesaj RO-Alert, transmite News.ro.

Reprezentanţii Jandarmeria Alba au anunţat că jandarmii au fost sesizaţi, duminică seara, că în localitatea Sohodol, satul Lumineşti, a fost semnalată prezenţa unui urs.

”La faţa locului se deplasează de urgenţă patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc la adresa sănătăţii, integrităţii sau chiar a vieţii populaţiei din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-Alert”, au afirmat jandarmii.