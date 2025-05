Un tratament american antiobezitate, mai eficient decât semaglutida pentru pacienții fără diabet

Laboratorul american Eli Lilly a anunțat luni că medicamentul său anti-obezitate Mounjaro, bazat pe molecula tirzepatidă, a fost mai eficient decât molecula concurentă semaglutidă în cazul adulților obezi fără diabet, potrivit Le Figaro.

Publicate duminică în New England Journal of Medicine, rezultatele unui studiu de ultimă etapă au arătat că tratamentul cu tirzepatidă a fost superior tratamentului cu semaglutidă „în ceea ce privește reducerea greutății și a circumferinței taliei la săptămâna 72”, adică un an și 5 luni.

În cadrul acestui studiu de măsurare a eficacității și siguranței tirzepatidei față de semaglutidă la adulții supraponderali sau obezi fără diabet, 751 de participanți au fost repartizați aleatoriu pentru a primi tirzepatidă sau semaglutidă.

După 72 de săptămâni de tratament, pierderea medie în greutate observată cu Mounjaro a fost de 20,2%, comparativ cu 13,7% pentru semaglutidă. În ceea ce privește modificarea circumferinței taliei, reducerea medie a fost de 18,4 cm comparativ cu valoarea inițială până în săptămâna 72 cu tirzepatidă și de 13 cm cu semaglutidă. „Acest studiu confirmă valoarea medicamentelor în managementul pacienților obezi”, a declarat Lilly într-un comunicat de presă.

Medicamentul Mounjaro și concurentul său Wegovy de la laboratorul danez Novo Nordisk reprezintă o clasă de medicamente care imită un hormon intestinal, stimulând secreția de insulină și oferind o senzație de sațietate.