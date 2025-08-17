Hansi Flick, după victoria Barcelonei cu Mallorca, care a terminat meciul în nouă oameni, scor 3-0: „Nu mi-a plăcut meciul”

FC Barcelona s-a impus fără emoții în primul meci al acestora din LaLiga, pe stadionul Son Moix, sâmbătă seară, scor 3-0, în fața unei echipe Mallorca care a rămas în nouă oameni încă din prima repriză.

Fundașul Manu Morlanes și Vedat Muriqi au fost eliminați la șase minute distanță în prima repriză, în minutele 33, respectiv 39. Înainte de aceste evenimente, Barcelona deschisese scorul prin Raphinha (min. 9), în timp ce Ferran Torres dublase avantajul în minutul 23.

„Sunt trei puncte foarte importante, dar nu mi-a plăcut meciul. Echipa a scăzut prea mult din intensitate în repriza a doua, iar asta nu este acceptabil. Trebuie să discutăm despre asta”, a declarat antrenorul Barcelonei, Hansi Flick.

Raphinha a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 7, iar Torres a dublat avantajul în minutul 23, punând campioana Spaniei în controlul partidei.

Jucătorii lui Mallorca s-au plâns arbitrului, susținând că s-au oprit din joc atunci când un coechipier a căzut la pământ în faza premergătoare golului lui Torres, însă centralul nu a fost impresionat.

„Întotdeauna le spun jucătorilor mei să nu se oprească până când arbitrul nu fluieră. El este cel care trebuie să decidă”, a adăugat Flick.

Morlanes a văzut al doilea galben pentru un fault asupra lui Lamine Yamal în minutul 33, iar Muriqi a primit cartonaș roșu direct după ce a ridicat talpa periculos în zona feței lui Joan Garcia.

Rashford, împrumutat de la Manchester United, a intrat în minutul 69, bifând astfel debutul său, devenind primul englez care joacă pentru prima echipă a Barcelonei după fostul atacant al naționalei Angliei, Gary Lineker, în 1989.

Yamal a închis tabela cu un șut excelent în vinclu, în minutul 90+4, asigurând victoria confortabilă a catalanilor.

Barcelona se deplasează sâmbăta viitoare la Levante, în timp ce Mallorca primește vizita celor de la Celta Vigo.