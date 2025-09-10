Un test de sânge pentru Alzheimer ar putea revoluționa diagnosticul bolii

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticul acestei boli, scrie RFI.

Testul a fost dezvoltat de oameni de știință de la University College London.

Testul de sânge poate detecta biomarkeri pentru proteine anormale care se acumulează în creierul pacienților cu această afecțiune și va fi utilizat în completarea testelor cognitive pe hârtie, care adesea duc la diagnosticarea eronată a bolii în stadiile incipiente, relatează BBC News.

Oamenii de știință care conduc studiul la University College London (UCL) consideră că testul de sânge va îmbunătăți acuratețea diagnosticului de la 70% la peste 90% și doresc să vadă cum acest lucru ajută pacienții și medicii.

Pacienții vor fi recrutați în 20 de clinici de memorie, ca parte a studiului, care are ca scop să vadă cât de bine funcționează testul în cadrul Seriviciului Național de Sănătate (NHS).

Boala Alzheimer este cea mai comună formă de demență și este asociată cu acumularea în creier a două proteine defecte – amiloid și tau – care se pot acumula până la 20 de ani înainte de apariția simptomelor.

Noul test de sânge, care costă în jur de 100 de lire sterline, măsoară un biomarker numit p-tau217, care reflectă prezența ambelor proteine.

Anterior, singura modalitate de a confirma Alzheimer era prin scanări cerebrale PET specializate și puncții lombare pentru extragerea lichidului cefalorahidian.

Cu toate acestea, aceste teste „standard de aur” nu fac parte din diagnosticul de rutină al Alzheimer și doar 2% dintre pacienți le primesc vreodată.

Diagnostice târzii

Profesoara Fiona Carragher, director de politici și cercetare la Alzheimer’s Society, a declarat: „Recentul nostru sondaj privind experiențele trăite a relevat că doar o treime dintre persoanele cu demență au considerat că experiența lor în procesul de diagnosticare a fost pozitivă, în timp ce multe au raportat că le era teamă să primească un diagnostic.

Ca urmare, de prea multe ori, demența este diagnosticată târziu, limitând accesul la sprijin, tratament și oportunități de planificare în avans”.

În prezent, studiul Alzheimer’s Disease Diagnosis and Plasma p-tau217 (ADAPT) a început recrutarea la o clinică de memorie din Essex, fiind prevăzută implicarea a 19 centre specializate suplimentare ale Serviciului Național de Sănătate (NHS) din întreaga Marea Britanie.

Studiul este condus de oameni de știință de la University College London și este susținut de Alzheimer’s Research UK, Alzheimer’s Society, cu finanțare din partea People’s Postcode Lottery.

Jonathan Schott, profesor de neurologie la University College London și director medical la Alzheimer’s Research UK, a declarat că este „încântat” să ureze bun venit participanților la studiul ADAPT.

El a descris studiul ca fiind „o parte esențială a Blood Biomarker Challenge, care sperăm că ne va ajuta să facem un pas înainte în revoluționarea modului în care diagnosticăm demența”.

Dizabilitate, nu blestem

Jumătate dintre participanții la studiu vor primi rezultatele analizelor de sânge în termen de trei luni, iar ceilalți vor fi informați după 12 luni.

Echipa de studiu va stabili dacă furnizarea mai rapidă a rezultatelor ajută la accelerarea diagnosticului, ghidează deciziile privind investigațiile suplimentare și influențează modul în care atât pacienții, cât și medicii interpretează și răspund la rezultate.

De asemenea, va fi măsurat impactul rezultatelor analizelor de sânge asupra calității vieții.

Dacă studiul va fi considerat un succes, analiza de sânge ar putea deveni o parte standard a diagnosticului de Alzheimer. Acest lucru va fi crucial în anii următori, întrucât o serie de noi medicamente pentru combaterea bolii în stadiu incipient se află în etapele finale ale studiilor clinice.

Steven Pidwell, în vârstă de 71 de ani, din nordul Londrei, spune că un test de sânge precis și rapid pentru Alzheimer, combinat cu noi tratamente, ar fi o „schimbare radicală” pentru familiile afectate de această boală.

Partenerul său de peste 50 de ani, Rachel Hawley, a fost diagnosticată cu boala Alzheimer în urmă cu aproape un deceniu.

Steven a declarat la BBC News: „Cred că asta ar însemna că percepția tuturor asupra bolii Alzheimer s-ar schimba. Am trata Alzheimerul mai degrabă ca pe o dizabilitate, decât ca pe un fel de blestem și ceva despre care nu putem vorbi”.

Diagnosticul de Alzheimer poate fi devastator, dar cuplul spune că refuză să lase boala să le strice timpul petrecut împreună.

Rachel, în vârstă de 72 de ani, a declarat: „Cred că încă am o viață foarte fericită și sunt foarte norocoasă din toate punctele de vedere”.

Cuplul a făcut parte dintr-un grup de pacienți cu experiență directă în ceea ce privește Alzheimer, care au ajutat cercetătorii de la UCL să conceapă studiul și feedback-ul pentru potențialii voluntari.

Echipa de la UCL se așteaptă să obțină rezultate în aproximativ trei ani.