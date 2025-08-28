Un tânăr cu mască, glugă şi ochelari a spart mai multe aparate de livrări colete în Târgovişte / Bărbatul a fost arestat preventiv

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tânăr de 20 de ani care purta mască, ochelari şi glugă a spart mai multe aparate de livrări colete, acesta fiind prins de poliţişti şi arestat preventiv, informează, joi, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 23 august a.c., în intervalul orar 02:00-04:50, inculpatul, purtând mască, glugă şi ochelari, s-ar fi deplasat la mai multe lockere (aparate automatizate securizate pentru livrări colete), din municipiul Târgovişte şi ar fi forţat 18 sertare ale aparatelor, reuşind astfel sustragerea unui colet”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Făptaşul a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore. Pe parcursul aceleiaşi zile a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său.

Acesta este cercetat pentru furt calificat în formă continuată (18 acte materiale).