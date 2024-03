Un procuror sibian recunoaște că a fost iertat de polițiști după ce a produs un accident, băut fiind / ”Nu, nu mi-a pus în bot. Se pare că sunt de notorietate că sunt bețiv” / Eugen Stoina a fost șeful DNA București

Pe pagina de Facebook a unui fost polițist din Sibiu, Marian Răduinea, a apărut o înregistrare audio în care procurorul Tribunalului Sibiu, Eugen Stoina, recunoaște că a comis un accident rutier afându-se băut la volan, relatează Turnul Sfatului.

”Am fost căscat și am dat în unul. Eu presupun, tu ești profesionist. Eu presupun că nu am avut frâna călcată, a intrat în următorul și am mai dat într-unul. Dar nu am avut viteză, să știi. Efectiv am schimbat privirea și a frânat coloana.(…) Da, da, clar, Eu am fost vinovat. (…) Eram băut. (…) Și mi-au dat colegii 24 de ore. Nu mi-a pus în bot. Se pare că sunt de notorietate că sunt bețiv”, spune procurorul într-o discuție telefonică pe care o poartă cu Răduinea.

Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Sibiu anunță că în urma celor scrise de Răduinea pe pagina sa de Facebook s-a deschis o anchetă internă.

Fost șef al DNA București, Eugen Stoinea ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu după ce în ianuarie 2018 a fost revocat ca urmare a unui dosar penal deschis pe numele său. El a produs atunci un accident rutier, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Turnul Sfatului a relatat în decembrie 2021 că procurorul Stoinea a primit ”avertisment” din partea Consiliului Superior al Magistraturii, în fața căruia Inspecția Judiciară a solicitat sancționarea pentru mai multe abateri. Stoina ”a tergiversat soluționarea unui număr de 160 de dosare penale ce-i fuseseră repartizate”.

Stoinea este fiul gl.(rtr.) prof.univ.dr. Neculai Stoina, fost rector al Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae Balcescu” din Sibiu. Acesta a condus în perioada 1999-2000 Serviciul de Protectie și Pază (SPP). Generalul a decedat în urmă cu doi ani.