Un oficial Hamas spune că organizația teroristă va repeta atacul din 7 octombrie ”de două şi de trei ori” până când Israelul va fi anihilat

Ghazi Hamad, membru al biroului politic al Hamas, a afirmat într-un interviu acordat unui canal de televiziune libanez că gruparea teroristă va repeta atacul din 7 octombrie de nenumărate ori, până când Israelul va fi anihilat, relatează The Times of Israel, citat de News.ro.

How can there be peace when Hamas are committed to the eradication of Israel?

This is an official from Hamas committing to repeat the atrocities from 07/10 again and again.

November 1, 2023