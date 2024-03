Un nou transfer politic: Un fost deputat din partidul lui Dan Diaconescu va candida la Primăria municipiului Giurgiu din partea formațiunii fondate de Dan Voiculescu / Liliana Ciobanu spune că a fost „inspirată de Cristian Popescu Piedone” să revină în politică

Fostul deputat PP-DD Liliana Ciobanu a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că va candida la Primăria municipiului Giurgiu din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), fiind inspirată de Cristian Popescu Piedone să revină în politică, după şapte ani de pauză, transmite Agerpres.

„Suntem astăzi la Giurgiu pentru lansarea candidaţilor noştri pentru preşedinţia Consiliului Judeţean şi Primăria Giurgiu, avem doi candidaţi extraordinari: Cosmin Badea care este la primul contact cu mediul politic, avocat care este conectat cu tot ceea ce se întâmplă în judeţul Giurgiu. Probabil se caută ceva nou în politică, iar la Primăria municipiului Giurgiu vrem să câştigăm cu candidata noastră Liliana Ciobanu cu care în anul 2012 am obţinut la Giurgiu 48 la sută din voturile alegătorilor”, a declarat secretarul general al PUSL, Simona Man.

Fost deputat de Giurgiu din partea PPDD în perioada 2012-2016, Liliana Ciobanu a declarat că a revenit în politică după o pauză de şapte ani atunci când a auzit că liderul acestui partid este Cristian Popescu Piedone.

„Începând de astăzi eu voi fi din nou om politic, după o absenţă de şapte ani. Am plecat din PSD în urmă cu mulţi ani, am avut propuneri din partea tuturor partidelor din spectrul politic să mă alătur lor, dar aproape când spusesem că nu o să mai fac politică, iar în această campanie o să fiu plecată în concediu, a apărut această propunere din partea doamnei Simona Man, prietena şi cunoştinţa mea din anii 2012-2016, când a fost preşedinte la Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD). Nu ştiam foarte mult despre acest partid, m-am informat şi am ales să merg în această echipă când am aflat că cel mai aprig susţinător şi membru al partidului este domnul Piedone”, a afirmat Liliana Ciobanu.

De asemenea, preşedintele interimar al PUSL Giurgiu, avocatul Cosmin Badea, a declarat că este nevoie de oameni noi în politică.

„Eu am făcut carieră din punct de vedere al avocaturii, sunt cunoscut în mediul juridic, este nevoie de oameni noi şi de implicare totală. Aşa cum la fiecare dosar al meu m-am implicat şi am dat totul, aşa şi în politică m-am gândit să mă implic total şi să ridicăm judeţul Giurgiu alături de judeţele importante din ţară”, a afirmat Cosmin Badea.

Reprezentanţii PUSL Giurgiu au mai arătat că la alegerile locale din acest an vor avea candidaţi la toate primăriile din judeţ şi deocamdată nu au făcut nicio alianţă politică.