Un minut de exerciții fizice pe zi „ar putea adăuga ani vieții tale” / Șaizeci de secunde de activitate viguroasă au fost asociate cu un risc mai mic de deces prematur, dar nu renunțați încă la abonamentul la sală

Mulți oameni se luptă să adune voința necesară pentru a merge la jogging sau a se târî până la sală. Dar cercetările sugerează că nici măcar cei care nu fac exerciții fizice nu sunt complet sortiți eșecului, deoarece doar un minut de activitate viguroasă pe zi este asociat cu o viață mai lungă, scrie cotidianul The Times.

Studiul, condus de profesorul Emmanuel Stamatakis de la Universitatea din Sydney, a analizat aproape 3.300 de americani cu o vârstă medie de aproximativ 51 de ani care au raportat că nu fac niciun exercițiu structurat. Li s-a cerut să poarte dispozitive de urmărire la încheieturi pentru a-și înregistra mișcările.

Studiul a constatat că cei care au făcut doar un minut de „activitate incidentală” viguroasă pe zi – cum ar fi săritul pe scări, alergarea după copii sau ridicarea pungilor grele de cumpărături – au avut un risc cu 38% mai mic de a muri în următorii șase ani, comparativ cu cei care nu au făcut nimic. Mai mult, acest efort putea fi împărțit în șase sesiuni de câte zece secunde.

„Scurte perioade de activitate fizică viguroasă intermitentă au fost asociate cu beneficii semnificative pentru sănătate într-un eșantion reprezentativ la nivel național de adulți din SUA”, au spus cercetătorii.

Însă, înainte de a renunța la abonamentul la sală, sunt necesare câteva avertismente. Acest tip de studiu nu poate demonstra cauza și efectul. Este posibil ca persoanele înclinate să urce scările să fie deja puțin mai sănătoase decât cele care optează pentru scara rulantă. Cercetătorii au încercat să ia în considerare aceste diferențe, dar posibilitatea rămâne.

De asemenea, s-a stabilit ferm că mai multă mișcare este mai bună pentru sănătate; un minut pe zi este puțin probabil să impresioneze medicul de familie.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie, adulții cu vârsta cuprinsă între 19 și 64 de ani ar trebui să facă cel puțin 150 de minute de activitate de intensitate moderată sau 75 de minute de activitate de intensitate viguroasă pe săptămână. Cu toate acestea, un număr tot mai mare de cercetări susține ideea că scurtele perioade pot fi, de asemenea, benefice.

Un studiu anterior, condus tot de Stamatakis, a descoperit că persoanele care făceau trei sau patru sesiuni scurte de exerciții fizice pe zi, cu o durată totală de aproximativ 4,5 minute, aveau o probabilitate cu aproximativ 33% mai mică de a muri de boli de inimă în cei șapte ani în care au fost monitorizați, comparativ cu cei care nu au făcut-o.

De asemenea, aveau o probabilitate cu aproximativ 28% mai mică de a muri de cancer sau din orice altă cauză.

Aceste îmbunătățiri ale sănătății au fost similare cu cele observate în alte studii în care oamenii și-au rezervat în mod deliberat 75-150 de minute în fiecare săptămână pentru a fi activi fizic, au declarat cercetătorii.

„Studiul nostru arată că beneficii similare cu antrenamentul pe intervale de mare intensitate pot fi obținute prin creșterea intensității activităților ocazionale desfășurate ca parte a vieții de zi cu zi”, a spus Stamatakis la acea vreme.

„Câteva sesiuni foarte scurte, în total de trei până la patru minute pe zi, ar putea fi de mare ajutor și există multe activități zilnice care pot fi ajustate pentru a crește ritmul cardiac timp de aproximativ un minut.”

Cercetarea anterioară, publicată în revista Nature Medicine, a analizat peste 25.000 de adulți britanici cu o vârstă medie de 62 de ani, care s-au înscris în proiectul de cercetare UK Biobank. Participanții la Biobank tind să fie relativ sănătoși. Noul studiu, care nu a fost încă evaluat de colegi, a analizat un grup de adulți americani care erau mai predispuși la supraponderalitate sau obezitate.

Discrepanța dintre rezultatele a două studii – cohorta britanică părea să aibă nevoie de o activitate mai viguroasă decât americanii pentru o scădere aproximativ similară a riscului de deces prematur – s-ar putea datora diferențelor dintre cele două grupuri. Cu alte cuvinte: cei care sunt mai puțin în formă fizică ar putea beneficia mai mult de eforturi mici, deoarece mai au de îmbunătățit performanța lor.