Elena Lasconi: Dacă voi trimite 45% din oameni acasă, pot să pun…

elena lasconi
Foto: USR

Elena Lasconi: Dacă voi trimite 45% din oameni acasă, pot să pun lacăt pe Primărie / Primarul din Câmpulung a fost primul candidat la alegerile prezidențiale care a venit cu propunerea ca Ilie Bolojan să fie premier

3 Sep

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, consideră că activitatea administraţiei locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive de personal, transmite Agerpres.

„Situaţiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung, dacă voi trimite 45% din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanţe aţi transformat toţi primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărţi de identitate, asistenţa socială şi să semnez nişte documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea, nu să semnez adeverinţe. Ţara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii”, a scris Lasconi miercuri, pe Facebook.

De amintit este că Elena Lasconi a a fost primul candidat la alegerile prezidențiale care a venit cu propunerea ca Ilie Bolojan să fie premier.

Ea face acum apel la preşedintele Nicuşor Dan să intervină pentru a opri „nebunia cu ordonanţele ucigătoare”.

„În acest moment puteţi opri intrarea României în haos. Dacă nu veţi face asta, la sfârşitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcţie în maximum trei ani şi la un viitor periculos pentru ţară”, se arată în postare.

Elena Lasconi subliniază că şi preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au fost primari, deci înţeleg cum funcţionează administraţia publică. Ea apreciază că „tăierea din pix” a proiectelor pe fonduri europene „arată nu doar o lipsă de viziune şi o piedică în dezvoltarea comunităţilor ci şi o mare neseriozitate a statului român”.

„Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanţare cu statul. Tot statul a iniţiat şi a deschis axele de finanţare. Am cheltuit bani pentru documentaţii, avize, autorizaţii. Bani din taxele şi impozitele românilor. Această ordonanţă pur şi simplu sfidează cetăţenii. Nu opriţi niciun proiect! Asta e calea uşoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiţi finanţare, să negociaţi, să ieşiţi din birouri”, se mai menţionează în postare.

Elena Lasconi afirmă că îi este greu să înţeleagă „tăcerea” majorităţii primarilor şi face apel la autorităţile centrale să dialogheze cu reprezentanţii administraţiei locale.

„Înţeleg că partidele din care facem parte sunt, în acest moment, la guvernare, însă ce fac acum miniştrii şi premierul e sinucidere curată. Peste trei ani, singura soluţie pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere şi premierul, împreună cu miniştrii, se joacă cu chibriturile. Domnule Bolojan, opriţi-vă! Vorbiţi cu noi, primarii. Organizaţi o dezbatere să venim toţi, nu doar câţiva reprezentanţi de la AMR şi ACoR. Domnule Preşedinte, aveţi pârghiile constituţionale să acţionaţi. Faceţi-o pentru români, nu pentru sistem”, a încheiat primarul municipiului Câmpulung.

Potrivit unei analize privind administraţia locală, publicată marţi de Guvern, Primăria Câmpulung are o schemă de personal de 300 de posturi, dintre care 246 de posturi ocupate, iar o eventuală reducere cu 45% a numărului de posturi ar însemna concedierea a 64 de persoane.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

