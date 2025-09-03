G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministerul Mediului: Procesul de închidere şi ecologizare a iazului de decantare de…

iaz steril
Sursa foto: G4Food

Ministerul Mediului: Procesul de închidere şi ecologizare a iazului de decantare de la Tăuţii de Sus a fost relansat

Articole3 Sep 0 comentarii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), împreună cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), anunţă relansarea procesului de închidere şi ecologizare a iazului de decantare de la Tăuţii de Sus, unul dintre cele mai mari focare de poluare cu metale grele din judeţul Maramureş.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă al MMAP, transmis miercuri Agerpres, lucrările vor fi deblocate şi accelerate, după ani de stagnare care au expus comunităţi întregi la riscuri grave pentru sănătate şi mediu, transmite Agerpres.

„Nu putem accepta ca oamenii din Maramureş să continue să trăiască lângă un iaz toxic. Deblocăm un proiect esenţial pentru sănătatea publică şi pentru protecţia mediului, folosind soluţii tehnice moderne şi fonduri dedicate. Am fost acolo acum un an, am văzut ce înseamnă să fie otrăviţi cu metale grele mii de locuitori din zonă. Lucrurile nu pot rămâne aşa. Pentru comunitatea locală, acest proiect înseamnă şansa la o viaţă sănătoasă. Paşi concreţi, nu vorbe”, a transmis, în comunicat, ministra Mediului, Diana Buzoianu,

Iazul de decantare de la Tăuţii de Sus, un depozit de steril minier abandonat care conţine cantităţi mari de metale grele (arsenic, plumb, cadmiu), reprezintă un risc major pentru sănătatea comunităţilor şi pentru mediu prin poluarea apei, a solului şi a aerului, motiv pentru care ecologizarea, începută parţial şi blocată din lipsa fondurilor, trebuie finalizată urgent, cu lucrări tehnice moderne menite să elimine definitiv acest focar de poluare.

Ministerul de resort precizează că suprafaţa afectată va fi acoperită cu sol vegetal, iar ecologizarea finală, conform cadrului legal in vigoare, va include straturi succesive de protecţie din geotextil, geomembrane, strat drenant de balast şi sol vegetal.

La finalul procesului de ecologizare, întreaga zonă va fi reconfigurată pentru a putea susţine vegetaţie perenă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor deschide procedura de selecţie pentru ocuparea a cinci funcţii temporar vacante de inspector şef al Gărzilor Forestiere Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea şi Timişoara

Articole28 Aug • 2.353 vizualizări
0 comentarii

Ministra Mediului: Viitorul director interimar al Romsilva trebuie să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice

Articole25 Aug • 5.223 vizualizări
0 comentarii

Ministerul Mediului organizează, luni, dezbatere publică pentru selecţia şefului interimar de la Romsilva / 17 candidaţi au fost validaţi

Articole22 Aug • 6.345 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.