Ministerul Mediului: Procesul de închidere şi ecologizare a iazului de decantare de la Tăuţii de Sus a fost relansat
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), împreună cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), anunţă relansarea procesului de închidere şi ecologizare a iazului de decantare de la Tăuţii de Sus, unul dintre cele mai mari focare de poluare cu metale grele din judeţul Maramureş.
Potrivit unui comunicat de presă al MMAP, transmis miercuri Agerpres, lucrările vor fi deblocate şi accelerate, după ani de stagnare care au expus comunităţi întregi la riscuri grave pentru sănătate şi mediu, transmite Agerpres.
„Nu putem accepta ca oamenii din Maramureş să continue să trăiască lângă un iaz toxic. Deblocăm un proiect esenţial pentru sănătatea publică şi pentru protecţia mediului, folosind soluţii tehnice moderne şi fonduri dedicate. Am fost acolo acum un an, am văzut ce înseamnă să fie otrăviţi cu metale grele mii de locuitori din zonă. Lucrurile nu pot rămâne aşa. Pentru comunitatea locală, acest proiect înseamnă şansa la o viaţă sănătoasă. Paşi concreţi, nu vorbe”, a transmis, în comunicat, ministra Mediului, Diana Buzoianu,
Iazul de decantare de la Tăuţii de Sus, un depozit de steril minier abandonat care conţine cantităţi mari de metale grele (arsenic, plumb, cadmiu), reprezintă un risc major pentru sănătatea comunităţilor şi pentru mediu prin poluarea apei, a solului şi a aerului, motiv pentru care ecologizarea, începută parţial şi blocată din lipsa fondurilor, trebuie finalizată urgent, cu lucrări tehnice moderne menite să elimine definitiv acest focar de poluare.
Ministerul de resort precizează că suprafaţa afectată va fi acoperită cu sol vegetal, iar ecologizarea finală, conform cadrului legal in vigoare, va include straturi succesive de protecţie din geotextil, geomembrane, strat drenant de balast şi sol vegetal.
La finalul procesului de ecologizare, întreaga zonă va fi reconfigurată pentru a putea susţine vegetaţie perenă.
