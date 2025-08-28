Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor deschide procedura de selecţie pentru ocuparea a cinci funcţii temporar vacante de inspector şef al Gărzilor Forestiere Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea şi Timişoara

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) anunţă joi lansarea procedurii de selecţie pentru ocuparea a cinci poziţii de funcţionar public care va exercita temporar funcţia publică de conducere vacantă de inspector şef al Gărzilor Forestiere teritoriale, respectiv Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea şi Timişoara. La data de 1 septembrie 2025 cele 5 mandate pentru inspectorii şefi ai gărzilor forestiere expiră, transmite News.ro.

„Ieri am lansat public un call prin care să se înscrie toţi experţii de bună credinţă care vor să fie inspectori şefi în gărzile forestiere teritoriale Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea şi Timişoara!Vreau să găsim cei mai buni oameni posibili pentru aceste funcţii. Căutăm oameni integri, care vor să aducă eficienţă în instituţiile publice, astfel încât infracţiunile de mediu din pădurile României să nu rămână nesancţionate. Vom face selecţia transparent, aşa cum v-am obişnuit: call public, 7 zile în care oamenii de bună credinţă se pot înscrie, analiză de dosare, interviuri înregistrate şi publicate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Urmează, ulterior, lansarea concursurilor pentru a se ocupa cu mandat deplin aceste posturi care au stat în interimate mulţi ani de zile”, a declarat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

Printre condiţiile specifice cerute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea postului se numără: să fie funcţionar public; să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul silvicultură; să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor nu are sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

Depunerea documentelor se va face în perioada 27 august – 4 septembrie, ora 16:30, urmând ca analiza dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor obiective să aibă loc între 5 şi 8 septembrie 2025.

Etapele selecţiei includ o probă suplimentară de competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, dar şi un interviu care va fi înregistrat video şi audio, iar ulterior va fi postat pe site-ul MMAP.