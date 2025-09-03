Accidentul care ar putea încheia cariera renumitului ciclist Chris Froome: „E mai grav decât câteva coaste rupte”

De patru ori câștigător al Turului Franței, Chris Froome a suferit un accident care i-a pus viața în pericol. Celebrul ciclist britanic a fost transportat cu elicopterul la spital după a suferit o accidentare majoră în timpul unui antrenament desfășurat săptămâna trecută în Franța.

Concret, Froome s-a izbit frontal de un indicator rutier la peste 48 de km/h.

Conform presei internaționale, Chris are cinci coaste rupte, un plămân colapsat și o fractură de vertebră lombară.

Soția celebrului rutier a venit cu completări și a spus că ulterior medicii i-au descoperit o ruptură pericardică în timpul operației, pe care au reușit, din fericire, să o repare.

„În mod evident, accidentarea lui Chris a fost mult mai gravă decât câteva oase rupte. Nu va mai urca pe bicicletă o perioadă”, a transmis soția lui Froome.

Britanicul în vârstă de 40 de ani este unul dintre cei mai mari cicliști din istorie: s-a impus de patru ori în Turul Franței și și-a mai trecut în CV un Giro d’Italia (Turul Italiei) și două La Vuelta (Turul Spaniei).

Doar patru oameni, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, au mai multe titluri în Turul Franței.

Aceasta a fost a doua accidentare gravă, după cea suferită de britanic în 2019.

Froome a fost la un pas de o tragedie în data de 27 august 2025. În timpul unui antrenament lângă Saint-Raphael, Franța, cunoscutul sportiv a căzut de pe bicicletă în urma impactului cu un indicator rutier.

Impactul violent a provocat mai multe fracturi importante – cinci coaste rupte și o vertebră lombară — dar și un colaps pulmonar.

Inițial, părea un accident grav, dar comparabil cu cel din 2019, când Froome suferise fracturi multiple după o recunoaștere a contratimpului de la Critérium du Dauphiné.

Numai că de data aceasta, investigațiile chirurgicale au scos la iveală o complicație rară și extrem de periculoasă: ruptura pericardică, o lezare a membranei care protejează inima, transmit The Guardian și Reuters.

Medicii de la spitalul militar Sainte-Anne din Toulon au stabilizat situația lui Chris, iar soția Michelle a confirmat pentru The Times că „era evident că era ceva mult mai grav decât câteva oase rupte.”

Intervenția rapidă a medicilor și transportul de urgență cu elicopterul i-au salvat viața lui Froome.

Totuși, la 40 de ani o asemenea accidentare face ca recuperarea să fie mai anevoioasă, iar accidentul ar putea fi sinonim cu finalul carierei profesioniste pentru Chris.

Conform echipei Israel-Premier Tech, procesul va fi „lung și dificil”, fără un orizont clar privind revenirea pe bicicletă, relatează France24.

Chris Froome

4 Tururi ale Franței (2013, 2015, 2016, 2017)

2 Vuelta (2011, 2017)

1 Giro d’Italia (2018)

