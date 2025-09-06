Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica

Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, în urma hotărârii în acest sens a AGA, scrie Profit.ro.Ei au fost propuşi de către Ministerul Energiei, care controlează compania cu peste 82% din capital, şi îşi vor ocupa funcţiile începând cu data de 24 septembrie, transmite News.ro.

Pe 24 septembrie expiră mandatele a 5 membri actuali ai CA-ului SNN, din totalul de 7. Pentru 2 dintre aceştia a fost decisă înlocuirea, iar celorlalţi 3 le-au fost prelungite mandatele cu 2 luni.

Ministerul Energiei i-a propus şi votat ca membri provizorii noi în Consiliul de Administraţie pe Mihai Dorin Pena şi Artur Stratan

Pena a fost director executiv al Cisco Systems pentru România şi spaţiul ex-sovietic (2020-2025), iar anterior, director general al Cisco Systems România (2013-2020). A mai lucrat ca inginer de sistem şi account manager la Cisco Systems, ca inginer consultant la Ness România, precum şi ca reprezentant de vânzări şi manager de dezvoltare de business la Romtelecom, transmite Profit.ro.

Artur Stratan, care din 2022 este şef de cabinet al secretarului de stat de la Energie Pavel Casian Niţulescu, a fost director de dezvoltare de afaceri la producătorul de gaze naturale Amromco Energy, expert consultant pentru companiile petroliere Expert Petroleum şi ADX Energy şi preşedinte al Asociaţiei Române a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA). Între 1987 şi 2013 a lucrat la Petrom şi OMV, atât în România, cât şi în India, Kazahstan şi regiunea caspică, în poziţii precum cele de manager regional, manager de proiect sau manager de departament.