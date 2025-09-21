G4Media.ro
Un lider democrat din Senatul american denunţă „calea spre dictatură”, după afirmaţiile lui Trump despre urmărirea oponenţilor săi

Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a denunţat duminică „calea spre dictatură” pe care o ia – potrivit lui – Donald Trump, după presiunile exercitate de preşedintele american cu o zi în urmă pentru ca Ministerul Justiţiei să-i urmărească penal pe adversarii săi politici, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Donald Trump vrea să facă din acest minister „un instrument care să-i atace pe adversarii săi, fie că aceştia sunt vinovaţi sau nu, cea mai mare parte a lor nefiind deloc”, a declarat senatorul de opoziţie pe CNN. „Este calea spre dictatură. Este ceea ce fac dictatorii. Este foarte îngrijorător şi distructiv pentru republica noastră”, a adăugat el.

Într-o postare pe Truth Social adresată lui „Pam”, după toate aparenţele titularei Ministerului Justiţiei Pam Bondi, preşedintele republican deplânge că împotriva a doi dintre oponenţii săi – senatorul democrat Adam Schiff şi procurorul general al statului New York, Letitia James – de asemenea membră a Partidului Democrat, nu au fost încă angajate urmăriri penale.

„Pam Bondi face o treabă excelentă ca ministru al justiţiei. Ea este foarte prudentă, foarte inteligentă, iubeşte ţara noastră, dar are nevoie de un procuror mai dur în districtul Est al Virginiei”, adaugă el, lăudând calităţile consilierei Casei Albe, Lindsey Halligan, pe care a ales-o pentru acest post.

Titularul precedent al postului, Erik Siebert, a demisionat vineri sub presiunea lui Donald Trump. El a conchis recent că nu existau suficiente dovezi pentru a o urmări penal pe Letitia James pentru posibile suspiciuni de escrocherie imobiliară, potrivit media americane.

„Mi se pare că este foarte vinovată de ceva, dar nu ştiu exact de ce”, afirmase Trump vineri referitor la aceasta.

