Un jurnalist american a fost găsit în viaţă după ce a dispărut într-un parc naţional în Norvegia timp de o săptămână

Jurnalistul american Alec Luhn a fost găsit în viaţă după ce dispăruse cu o săptămână în urmă în timp ce se afla singur într-o drumeţie într-un parc naţional din sud-vestul Norvegiei, a informat miercuri presa din SUA, relatează dpa, citată de Agerpres.

Soţia lui Luhn, Veronika Silchenko, a distribuit la începutul săptămânii o postare pe Facebook în care spunea că soţul ei a fost văzut ultima dată pe 31 iulie în oraşul Odda, în timp ce se afla singur într-o drumeţie pentru a explora gheţarul norvegian Folgefonna, excursie care urma să se încheie luni dimineaţa.

O misiune de căutare la care au participat Crucea Roşie norvegiană, voluntari, câini de căutare şi elicoptere era în desfăşurare, a adăugat ea.

Postul american de televiziune CBS News a relatat că familia lui Luhn a sunat la poliţie când acesta nu s-a prezentat la zborul său de întoarcere în Marea Britanie, luni seara.

Soţia lui Luhn a declarat pentru CBS News că acesta a suferit o rană la picior, dar că se simte bine.

„Cred că este un miracol. Sunt atât de recunoscătoare tuturor persoanelor care au fost implicate în acţiunea de salvare”, a declarat Silchenko pentru CBS. „E cea mai frumoasă zi din viaţa mea”, a mai spus ea.

Crucea Roşie norvegiană a anunţat miercuri, într-o postare pe reţeaua X, că o persoană dată dispărută de luni seara a fost găsită în viaţă lângă Folgefonna.

„Bărbatul a fost localizat de echipajul elicopterului şi a fost transportat pentru îngrijiri medicale”, a declarat organizaţia, fără a-i da numele.

Crucea Roşie a precizat că a început căutările luni seara şi că din cauza condiţiile meteorologice nefavorabile şi a ploilor abundente operaţiunea de căutare a fost dificilă.

Luhn locuieşte la Londra, dar s-a născut în statul american Wisconsin, potrivit CBS. El a lucrat pentru publicaţii precum The Atlantic, The Telegraph şi The New York Times.