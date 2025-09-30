Un judecător federal a oprit concedierile de la Vocea Americii dispuse de administraţia Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un judecător federal a blocat luni planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a concedia sute de angajaţi de la Vocea Americii (VOA) şi de la agenţia-mamă, declarând că măsura nu poate continua până când instanţa nu se pronunţă asupra cazului, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Judecătorul Royce Lamberth de la Tribunalul Districtual Columbia a emis un ordin de restricţie temporar care a oprit concedierile de la Agenţia SUA pentru Media Globală (USAGM), care administrează acest post de radio ce emite în străinătate.

Documentele instanţei arată că aproximativ 500 de angajaţi, inclusiv majoritatea personalului VOA, au fost afectaţi.

Şefa agenţiei, Kari Lake, numită de preşedintele american Donald Trump la începutul celui de-al doilea mandat, a anunţat concedierile la sfârşitul lunii august, data intrării în vigoare fiind stabilită pentru marţi.

Reducerile au venit ca urmare a unui executiv din martie al lui Trump care a impus tăieri drastice la acest post de radio finanţat de SUA, care produce programe în mai multe limbi pentru publicul din străinătate.

În aprilie, instanţa a declarat că guvernul trebuie să restabilească programele postului de radio, astfel încât USAGM să îşi îndeplinească mandatul legal ca VOA să servească drept „sursă de ştiri constant fiabilă şi cu autoritate”.

Judecătorul a subliniat, de asemenea, ceea ce a descris ca o „lipsă de respect îngrijorătoare” faţă de hotărârile judecătoreşti, inclusiv cerinţele de a furniza informaţii.

Fondat în 1942 pentru a contracara propaganda nazistă, VOA a fost considerat mult timp un instrument cheie pentru promovarea valorilor SUA în străinătate. Deşi există garanţii legale menite să prevină influenţa politică asupra conţinutului său editorial, Trump s-a confruntat în repetate rânduri cu postul de radio, acuzându-l în timpul pandemiei de CODID-19 că reia propaganda chineză.

La sfârşitul anului trecut, Trump a anunţat că doreşte să o numească pe susţinătoarea sa, Kari Lake, în funcţia de şefă a Vocii Americii.