Un cetăţean sirian, condamnat la închisoare pe viaţă în Germania pentru un atac cu cuţitul în oraşul Solingen, soldat cu trei morți și opt răniți

Un cetăţean sirian a fost condamnat la închisoare pe viaţă miercuri de o instanţă germană care l-a găsit vinovat de comiterea unui atac mortal în numele Statului Islamic în cursul unui festival în oraşul Solingen, din vestul ţării, anul trecut, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Issa al Hasan, în vârstă de 27 de ani, a primit pedeapsa maximă pentru trei capete de acuzare de omucidere şi 10 capete de acuzare de tentativă de omucidere, tribunalul regional din Dusseldor notând gravitatea deosebită a faptelor sale.

Judecătorii l-au găsit, de asemenea, vinovat de apartenenţă la miliţia teroristă Statul Islamic şi au ordonat menţinerea sa în detenţie preventivă chiar şi după ispăşirea pedepsei.

Pe 23 august 2024, trei persoane au fost ucise şi opt rănite într-un atac cu cuţitul la un festival stradal din Solingen, un oraş cu aproximativ 170.000 de locuitori, situat la est de Dusseldorf. Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atac.

Al Hasan s-a predat la o zi după atac, procesul său începând la sfârşitul lunii mai. El a recunoscut că a comis atacul în prima zi de proces.

Victimele au fost doi bărbaţi în vârstă de 56 şi 67 de ani şi o femeie în vârstă de 56 de ani.

Judecătorul Winfried van der Grinten a afirmat că inculpatul a început să devină „extrem de radicalizat” din 2019. Al Hasan a răspândit propagandă în favoarea Statului Islamic pe profilul său de TikTok, a mai spus judecătorul, adăugând că activităţile online ale acestuia demonstrează că a devenit din ce în ce mai implicat în ideologia islamistă.

Atacul de la Solingen s-a înscris într-o serie de numeroase alte gesturi similare survenite în mai multe oraşe germane în ultimul an, iar faptul că unele dintre acestea au fost comise de persoane cu origini migrante a alimentat o dezbatere majoră despre politica de migraţie.

Al Hasan se afla în Germania în aşteptarea deportării, după ce cererea sa de azil fusese respinsă.

O evaluare psihologică a constatat că inculpatul avea un IQ de 71, dar experţii nu au considerat că este un motiv pentru diminuarea responsabilităţii sale. Un IQ de 69 sau mai mic sugerează că o persoană suferă de o dizabilitate mintală uşoară.