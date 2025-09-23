G4Media.ro
Un băiat afgan a zburat în capitala Indiei ascuns în trenul de…

Un băiat afgan a zburat în capitala Indiei ascuns în trenul de aterizare al unui avion / Adolescentul a fost trimis înapoi cu aceeași aeronavă

Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan, transmite marţi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Incidentul ar fi avut loc duminică. Băiatul era originar din oraşul Kunduz din Afganistan.

Personalul de securitate de pe aeroportul din New Delhi l-a găsit rătăcind în preajma avionului şi l-a reţinut.

El a fost interogat şi ulterior a fost trimis înapoi acasă, cu acelaşi avion.

În timpul interogatoriului, băiatul afgan ar fi declarat personalului de securitate indian că s-a furişat în aeroportul din Kabul şi a reuşit să pătrundă în compartimentul central posterior de la trenul de aterizare al aeronavei aparţinând companiei Kam Air.

