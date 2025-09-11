Un avion cu muncitori ai Hyundai şi LG, reţinuţi în SUA în urma unui raid al autorităţilor americane de imigraţie, a decolat spre Coreea de Sud

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un avion care transportă peste 300 de muncitori coreeni reţinuţi săptămâna trecută în timpul unui raid al autorităţilor americane de imigraţie la o fabrică de baterii Hyundai–LG Energy Solution din statul Georgia a părăsit joi spaţiul aerian american, îndreptându-se spre Coreea de Sud, a relatat agenţia Yonhap, citată de CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Zborul charter a decolat de pe aeroportul internaţional Hartsfield–Jackson din Atlanta, având la bord şi 14 angajaţi străini ai companiilor sud-coreene. Ministerul de Externe de la Seul a confirmat că toţi cetăţenii coreeni reţinuţi, cu o singură excepţie, au ales să plece voluntar din SUA.

Raidul a vizat fabrica din Ellabell, Georgia, unde autorităţile americane au acţionat în baza unui mandat de percheziţie, acuzând că muncitorii lucrau sau locuiau fără statut legal. Majoritatea celor reţinuţi sunt cetăţeni sud-coreeni.

Guvernul de la Seul a anunţat ”un răspuns la nivel naţional” pentru repatrierea muncitorilor şi negocieri ulterioare cu Washingtonul pe tema vizelor. ”Guvernul va continua să depună toate eforturile până când fiecare cetăţean coreean va reveni în siguranţă acasă”, a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat citat de Yonhap.

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice şi a ridicat semne de întrebare privind proiectul strategic al fabricii, aflat încă în construcţie. Directorul general al Hyundai, Jose Munoz, a declarat la Detroit că construirea unităţii va înregistra întârzieri de cel puţin două-trei luni. ”Pentru faza de construcţie ai nevoie de personal specializat. Există multe abilităţi şi echipamente care nu pot fi găsite în Statele Unite”, a spus Munoz, exprimându-şi surprinderea faţă de acţiunea autorităţilor americane.