Ucraina susține că a eliberat un alt sat de lângă Bahmut

Oficialii ucraineni afirmă că forțele sale au recucerit localitatea Klișciivka, situată lângă Bahmut – la mai puțin de 48 de ore după ce a eliberat satul Andriivka, transmite Sky News.

„Klișciivka a fost curățată de ruși și eliberată”, a declarat Alexander Sirski, comandantul forțelor terestre ucrainene, pe Telegram.

The Armed Forces of #Ukraine have liberated the village of #Klishchiivka in the Donetsk region.

Glory to Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/uV5YA32JyU

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 17, 2023