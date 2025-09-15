Ucraina planifică un buget pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB, a anunțat premierul Iulia Svîrîdenko / Cât costă o zi de război

Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri pentru eforturile de apărare, a declarat luni prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters.

Proiectul de buget pentru 2026 prevede venituri de 2,8 trilioane de grivne (67 miliarde de dolari) și cheltuieli de aproximativ 4,8 trilioane de grivne (115,8 miliarde dolari americani), a declarat ea într-o postare pe aplicația Telegram.

„Acum, toată Ucraina trebuie să fie în armată sau pentru armată. Acest lucru se reflectă în bugetul de stat pentru 2026”, a spus Svîrîdenko. „Prioritatea cheie a bugetului este securitatea și apărarea, reziliența noastră socială.”, a adăugat ea.

Ucraina intenționează să-și mărească veniturile bugetare cu aproximativ 447 de miliarde de grivne anul viitor, a spus Iulia Svîrîdenko, dar nu a specificat nicio măsură.

Cea mai mare parte a veniturilor statului ar fi direcționată către apărare. Cheltuielile bugetate pentru apărare ar crește cu 168,6 miliarde de grivne, până la aproximativ 2,8 trilioane de grivne, sau aproximativ 27,2% din PIB anul viitor.

Guvernul intenționează, de asemenea, să aloce 44,3 miliarde de grivne pentru producția internă de arme, au declarat oficialii.

Ministrul apărării, Denis Șmîhal, a declarat că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari anul viitor pentru apărare, întrucât luptele active de-a lungul a peste 1.000 de kilometri de front vor continua până în 2026. Aceasta include atât cheltuielile pentru armată, cât și aprovizionarea cu arme de la aliații occidentali ai Ucrainei.

Pe măsură ce războiul cu Rusia se prelungește în al patrulea an, costurile luptelor cresc și ele. Oficialii ucraineni au declarat că războiul costă acum aproximativ 172 de milioane de dolari pe zi, comparativ cu aproximativ 140 de milioane de dolari în urmă cu un an.

Cu cea mai mare parte a veniturilor statului planificate pentru armată, Ucraina rămâne puternic dependentă de ajutorul financiar străin pentru a-și putea acoperi cheltuielile sociale și umanitare.

Cu toate acestea, Ucraina se confruntă cu provocări în mobilizarea ajutorului financiar din partea partenerilor săi. Contribuțiile din partea Statelor Unite, odată cel mai mare donator al Ucrainei, au scăzut de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă.

Uniunea Europeană este acum cel mai mare susținător financiar al Ucrainei. Guvernul solicită, de asemenea, un nou program de împrumuturi din partea Fondului Monetar Internațional.

Ministerul Finanțelor a declarat că proiectul de buget prevede aproximativ 2,1 trilioane de grivne (50 de miliarde de dolari) în finanțare externă pentru anul viitor.

Guvernul a purtat discuții cu UE, țările G7, FMI, Banca Mondială și alți parteneri cu privire la finanțarea pentru anul viitor, a declarat ministerul Finanțelor.

Ministrul finanțelor, Serhiy Marchenko, a estimat deficitul de finanțare pentru bugetul din 2026 la 16 miliarde de euro.