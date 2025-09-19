Ucraina denunță o escaladare din partea Rusiei după ce avioanele rusești au intrat în spațiul estonian

Ucraina a denunţat vineri o „escaladare” din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 ruseşti care intraseră în spaţiul aerian estonian, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Incursiunea (…) constituie o nouă escaladare din partea Rusiei şi o ameninţare directă la adresa securităţii transatlantice”, a scris pe X ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga.

„Până când nu va primi un răspuns cu adevărat puternic, (Rusia) va deveni doar mai arogantă şi mai agresivă”, a spus el.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit incidentul „scandalos”, apreciind că „activităţile destabilizatoare ale Rusiei se răspândesc în noi ţări şi în noi direcţii”.

Aceasta este o campanie sistematică a Rusiei împotriva Europei, împotriva NATO, împotriva Occidentului. Şi aceasta necesită un răspuns sistematic”, a pledat Zelenski, solicitând „măsuri ferme”.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică „au răspuns incidentului”, potrivit autorităţilor estone, notează agenţiile Reuters şi EFE.

Noua pătrundere a unor avioane militare ruseşti în spaţiul aerian al unei ţări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianţei după ce drone ruseşti au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.