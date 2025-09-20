G4Media.ro
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs…

Sursa foto: Captură video – Twitter / Ukraine Weapons Tracker

Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga

20 Sep

Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Conform unor mesaje pe Telegram, s-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga, obiectiv vizat deja de mai multe atacuri ucrainene, inclusiv săptămâna trecută.

Guvernatorul regiunii respective din Rusia, Roman Busarghin, a scris tot pe Telegram că o femeie a fost rănită de dronele lansate din Ucraina, care au spart geamurile de la două apartamente de bloc şi au deteriorat mai multe automobile. El nu a menţionat rafinăria.

O altă rafinărie lovită de drone este situată în regiunea Samara, la nord-vest de Saratov. Guvernatorul de acolo, Viaceslav Fedorişcev, a confirmat în reţelele sociale că ţintele au fost din domeniul energiei şi combustibililor, dar nu a precizat dacă au fost atinse.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că pe teritoriul Rusiei au fost interceptate 149 de drone ucrainene, dintre care 27 în Saratov şi 15 în Samara.

