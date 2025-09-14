Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicaţiilor mobile / Dronele echipate cu camere care transmit imagini necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona

Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters, transmite News.ro.

La trei ani şi jumătate de la începutul războiului, Rusia şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei în ultimele luni, îmbunătăţindu-şi tehnologia şi mărind numărul de drone utilizate pentru a maximiza daunele asupra ţintelor strategice şi infrastructurii cheie.

„Nu este vorba de o întrerupere a comunicaţiilor mobile, ci mai degrabă de o limitare a calităţii comunicaţiilor în anumite zone, cum ar fi o restricţie a comunicaţiilor 4G şi 5G”, a declarat Hnatov pentru canalul online ucrainean Novînî Live. „În acest fel, modemurile pe care le utilizează pe vehiculele aeriene fără pilot nu ar putea accesa internetul operatorilor noştri de comunicaţii”, a adăugat el.

Conform presei locale, oprirea internetului mobil de mare viteză are sens pentru a combate dronele echipate cu camere care transmit imagini şi necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona.

Rusia a ordonat frecvent oprirea internetului mobil pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene în timpul războiului.