Ucraina a „lovit unde doare” prin atacurile asupra industriei petroliere ruse, afirmă un economist rus

Strategia Kievului de a lovi industria petrolieră rusă este „cel mai eficient lucru pe care Ucraina îl poate face” pentru a afecta mașina de război a Moscovei. Totuși, acest lucru nu va distruge armata și nu va opri războiul Moscovei, a declarat economistul rus Vladislav Inozemtsev pentru Euronews.

În noaptea de joi, Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol și uzine petrochimice din Rusia, situată în Republica Bașkortostan, la 1.300 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Într-un atac paralel separat, Forțele Speciale de Operațiuni ale Ucrainei au raportat, de asemenea, un atac împotriva unei rafinării de petrol din regiunea Volgograd din Rusia.

Rafinăria din Volgograd, situată la aproximativ 450 km de front, joacă un rol cheie în aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse, au declarat forțele speciale ucrainene.

Este cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal Sudic al Rusiei și prelucrează anual 15,7 milioane de tone de țiței, reprezentând 5,6% din capacitatea totală de rafinare a țării.

Ucraina a intensificat atacurile de precizie asupra industriei petroliere ruse în ultimele săptămâni, forțând suspendarea operațiunilor și provocând chiar o penurie de combustibil la nivel național.

Atacurile ucrainene au închis instalații care reprezintă cel puțin 17% din capacitatea de prelucrare a petrolului Rusiei, sau 1,1 milioane de barili pe zi (bpd), potrivit calculelor Reuters.

Economistul rus Vladislav Inozemtsev a declarat pentru Euronews că strategia Kievului de a lovi industria petrolieră rusă este „cel mai eficient lucru pe care Ucraina îl poate face” pentru a afecta mașina de război a Rusiei.

Combustibil pentru mașina de război a Rusiei

Guvernul rus se bazează în mare măsură pe veniturile din petrol și gaze. Exporturile de petrol constituie aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, ceea ce le face o sursă esențială de finanțare pentru războiul din Ucraina.

Țintirea infrastructurii petroliere a Moscovei a fost următorul pas logic pentru Kiev, în ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit „sancțiunile care funcționează cel mai rapid”.

Inozemtsev a explicat pentru Euronews că atacarea rafinăriilor de petrol are un impact semnificativ mai mare decât atacarea, de exemplu, a fabricilor de drone.

Potrivit lui Inozemtsev, nu este nevoie de mult timp pentru a înființa sau repara o fabrică de drone, care nu este altceva decât „un mare atelier de asamblare unde componentele sunt livrate, asamblate, verificate și testate”.

„Să spunem că o dronă atacă o fabrică de acest gen – ar dura trei zile să reconstruiești totul. Dar dacă lovești o rafinărie de petrol, consecințele sunt mult mai grave, ar arde săptămâni întregi”, a declarat el pentru Euronews.

La rândul său, echipamentul rafinăriilor de petrol nu este doar costisitor, a spus Inozemtsev, ci și aproape de neînlocuit, având în vedere că Moscova se află sub sancțiuni occidentale semnificative.

„De fapt, este vorba de echipamente europene și americane. Este dificil să le înlocuim cu echipamente chinezești”, a explicat el.

Atacurile asupra marilor rafinării de petrol provoacă o scădere semnificativă a producției, inclusiv a benzinei.

„Putin vrea să continue”

Economia Rusiei a continuat să crească în ciuda înăspririi sancțiunilor occidentale asupra războiului Moscovei în Ucraina.

Însă se preconizează că PIB-ul va încetini la aproximativ 1% de la 4,3% anul trecut, iar inflația rămâne peste 8% într-o țară în care o mare parte din forța de muncă și 40% din venituri sunt acum destinate apărării și securității.

„În principiu, astfel intrăm într-o situație în care, cel mai probabil, vom avea o creștere zero în următorii ani, dar, în același timp, va fi întotdeauna suficient pentru război”, a declarat Inozemtsev pentru Euronews, adăugând că atacurile ucrainene asupra industriei petroliere ruse au un efect mai profund.

„Dacă, să zicem, are loc un atac cu rachete, acest lucru afectează, în general, doar locuitorii din Voronej”, a explicat el.

„Dar atacurile ucrainene au loc deja în toată țara. Acest lucru face ca oamenii să înțeleagă că lucrurile nu merg bine și că guvernul nu poate face nimic în această privință.”

„Prin urmare, cred că da, va exista un efect. Acesta va duce la o creștere a costurilor de transport și va provoca nemulțumiri în rândul populației”, a explicat el.

Acest lucru va necesita, de asemenea, transferul constant de resurse de la o regiune la alta, a spus Inozemtsev, dar „Putin nu este îngrijorat de acest lucru”.

„(Putin) este absolut sigur că, în unul sau doi ani, Occidentul și Ucraina se vor prăbuși. El vrea să continue”, a concluzionat Inozemtsev.

„Iar situația cu benzina este vizibilă. Toată lumea vorbește despre problemele cu benzina. Și acest lucru este adevărat, există, iar ucrainenii l-au creat.”

Benzinăriile s-au golit în mai multe regiuni ale țării, șoferii așteptând în cozi lungi, iar oficialii recurgând la raționalizare sau la întreruperea completă a vânzărilor. Penuria s-a extins și în regiunile centrale ale Rusiei, pe măsură ce prețurile combustibililor au atins niveluri record.

„Ucrainenii au pus degetul pe rană”, a subliniat Inozemtsev.

Problema există, iar prețurile vor crește. Întreruperile în aprovizionare sunt dureroase, deoarece numărul de proprietari de mașini este mare și practic toată lumea are o mașină.

„Așadar, când oamenii văd că nu este nimic la benzinărie, acesta este unul dintre cei trei factori iritanți cei mai importanți, în opinia mea: lipsa benzinei, închiderea aeroporturilor și întreruperile de internet. Acestea sunt trei lucruri pe care le simt toți rușii.”

Poate Moscova să remedieze situația?

Rusia rămâne al doilea exportator mondial de petrol, dar creșterea sezonieră a cererii și atacurile susținute cu drone ale Ucrainei au cauzat probleme majore industriei petroliere.

Pentru a atenua penuria, Rusia a suspendat exporturile de benzină. A fost declarată o interdicție totală până la 30 septembrie și o interdicție parțială care afectează comercianții și intermediarii până la 31 octombrie.

Inozemtsev a explicat că, pentru a găsi o soluție pe termen mai lung, se vorbește deja mult despre „necesitatea de a crea un sistem de apărare antirachetă, protecție anti-drone în jurul acestor întreprinderi și așa mai departe, ceea ce ar fi foarte costisitor”.

Cu alte cuvinte, a spus el, resursele vor fi deturnate de la economie în acest scop.

Veniturile din petrol și gaze au reprezentat între o treime și jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanțare pentru guvern.

Pentru a face față situației actuale, guvernul rus ar lua în considerare creșterea ratei taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru a menține deficitul bugetar sub control și a-și păstra rezervele.

Inozemtsev a subliniat pentru Euronews că economia rusă este afectată, dar armata rusă și războiul Rusiei rămân intacte în această etapă.