UBB şi Universitatea George Mason au încheiat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale / ”Va permite transferul de cunoştinţe şi tehnologie, sprijinirea startup-urilor şi antreprenoriatului”

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) şi George Mason University din SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unei paradigme inovativ centrate pe om a inteligenţei artificiale, anunță Agerpres.

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), România, şi George Mason University, SUA, (prin Schar School of Policy and Government) au încheiat un parteneriat strategic pentru stimularea inovaţiei şi excelenţei în domeniul automatizării inteligente (IA), precum şi pentru promovarea aplicaţiilor practice ale acestui domeniu în sectorul public şi în învăţământul superior. Automatizarea inteligentă, o abordare centrată pe om a inteligenţei artificiale, se concentrează pe dezvoltarea tehnologiilor care îmbunătăţesc inteligenţa şi capacităţile umane, mai degrabă decât să le înlocuiască, sistemele IA fiind concepute spre exemplu pentru a sprijini luarea deciziilor şi pentru a le spori eficienţa. Universitatea George Mason este unul din liderii majori implicaţi în dezvoltarea acestei paradigme, prin IA Initiative (https://ia.schar.gmu.edu/)”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de UBB.

Elementele cheie ale parteneriatului strategic vizează programe de cercetare; programe educaţionale care le vor permite profesorilor şi cercetătorilor celor două universităţi să-şi împărtăşească expertiza şi cunoştinţele pentru a îmbunătăţi calitatea proceselor de predare şi cercetare; diseminarea cercetării şi inovării, ce va permite transferul de cunoştinţe şi tehnologie, sprijinirea startup-urilor şi antreprenoriatului.

„Spuneam în diverse analize şi interviuri că inteligenţa artificială, pentru a fi sigură, trebuie să se dezvolte într-un cadru delimitat de etică şi de acceptabilitate socială („human-centered AI”). Credem că prin unirea forţelor cu Universitatea George Mason facem un pas semnificativ şi contribuim la definirea acestei paradigme noi la nivel internaţional, cu impact pentru cercetare, inovare şi excelenţă academică”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Potrivit prof. univ. dr. David K. Rehr, directorul fondator al Center for Business Civic Engagement (CBCE) în care se desfăşoră IA Initative, în Schar School of Policy and Government de la Universitatea George Mason, „această colaborare reprezintă un pas important în angajamentul nostru comun faţă de excelenţă, inovare, diversitate şi leadership academic în viitorul digital, iar „prin valorificarea punctelor forte şi a expertizei noastre, ne propunem să creăm o platformă care să promoveze cercetarea interdisciplinară, să ofere oportunităţi educaţionale de neegalat studenţilor şi profesorilor noştri şi să stimuleze inovaţia prin tehnologie, parteneriatul fiind bazat pe o viziune comună asupra viitorului învăţământului superior”.