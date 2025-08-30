Trump ia în calcul desfășurarea unei armate private în Ucraina / Liderii europeni îi cer lui Trump să staționeze avioane de luptă și rachete în Polonia sau România, pentru a răspunde la primele semne de agresiune rusească (surse, The Telegraph)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Firmele militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung. Donald Trump poartă discuții cu aliații europeni pentru a permite contractorilor militari să ajute la construirea de fortificații pentru a proteja interesele americane în țară, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Planul este conceput ca o soluție de avarie după ce președintele american a promis că trupele americane nu vor fi desfășurate în Ucraina.

Contractorii americani ar putea fi detașați pentru a ajuta la reconstrucția apărării Ucrainei în prima linie, la construirea de noi baze și la protejarea întreprinderilor americane.

Prezența soldaților privați ar acționa ca un factor de descurajare a președintelui rus Vladimir Putin, în cazul în care ar putea fi tentat să încalce o eventuală încetare a focului.

Planul este discutat alături de o serie de alte așa-numite garanții de securitate – elaborate de coaliția celor dispuși, condusă de Regatul Unit și Franța – care vor constitui baza unui plan de pace pe termen lung.

Detaliile finale – care includ poliția aeriană, formarea și misiunile navale din Marea Neagră – ar putea fi anunțate chiar în acest weekend, după săptămâni de activitate diplomatică declanșată de discuțiile lui Trump cu Putin în Alaska.

În urma unor întâlniri cu mai mult de o duzină de oficiali occidentali, The Telegraph afirmă că a obținut cea mai cuprinzătoare versiune de până acum a modului în care o misiune condusă de Europa ar putea pune în aplicare un acord de pace.

Planificatorii militari europeni și-au accelerat activitatea după ce Trump le-a spus liderilor continentali că Putin este deschis ca aliații occidentali să ofere garanții de securitate Ucrainei.

Comandantul-șef american și-a semnalat, de asemenea, disponibilitatea de a sprijini ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante misiuni în străinătate de la războaiele din Afganistan și Irak.

Consolidarea frontierei

Oficialii europeni au declarat că principala strategie de prevenire a războiului în viitor este continuarea reconstrucției forțelor armate ucrainene, afectate de lupte, în principala formă de descurajare.

Conform planului, formațiunile ucrainene ar apăra o frontieră consolidată pe linia frontului. Forțele Kievului ar fi reînarmate și instruite de aliații europeni ai NATO, folosind mecanisme existente și noi.

De exemplu, Ucraina ar putea continua să cumpere sisteme americane, cum ar fi bateriile de apărare antiaeriană Patriot sau lansatoarele de rachete Himars, folosind fonduri furnizate de aliații europeni.

Contractori americani

Fortificațiile de primă linie și bazele din apropiere ar putea fi construite de contractori militari privați americani, așa cum s-a procedat în Irak și Afganistan.

Prezența contractorilor americani pe teren în Ucraina ar fi considerată un impuls major pentru puterile europene, care doresc ca americanii să se implice într-un eventual acord de pace.

Desfășurarea lor ar însemna că Casa Albă este implicată în joc și ar spori efectul de descurajare împotriva unui atac rusesc de teama represaliilor americane, au declarat sursele.

Discuțiile privind utilizarea contractorilor americani pot fi urmărite până la momentul semnării acordului comun între Washington și Kiev pentru a extrage bogățiile vaste de minerale și pământuri rare ale Ucrainei.

O sursă de la Whitehall a declarat că contractorii privați americani „pun «cizme» americane, adică deținători de pașapoarte americane, pe teren, ceea ce este apoi efectiv un factor de descurajare pentru Putin”.

Utilizarea contractorilor privați i-ar permite, de asemenea, lui Trump să calmeze temerile susținătorilor săi Maga, care sunt împotriva intervenției străine, oferindu-i în același timp o altă afacere pe care să o susțină, au declarat oficialii.

Zona tampon

Unele națiuni europene au avansat ideea unei zone tampon demilitarizate care să separe forțele ucrainene de cele rusești după încheierea luptelor.

Zona ar putea fi patrulată de forțe de menținere a păcii sau de observatori.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, ar solicita probabil ca trupele europene să fie staționate în zonă. Kremlinul a sugerat că China ar putea fi utilizată ca garant al securității în cadrul discuțiilor privind un acord de pace.

Trump a sugerat, de asemenea, desfășurarea de trupe chineze ca forțe de menținere a păcii în Ucraina postbelică în timpul întâlnirii sale cu liderii europeni de săptămâna trecută, potrivit Financial Times.

Ideea, care a fost avansată pentru prima dată de Putin, a fost respinsă de Europa și a fost respinsă anterior de Zelensky din cauza sprijinului acordat de Beijing efortului de război al Rusiei.

Iar națiunile europene insistă că nu își vor plasa militarii pe linia frontului între armatele ucraineană și rusă.

Răspunzând la informațiile privind perspectiva unei zone tampon, Zelenski a declarat că rușii s-ar putea retrage dacă doresc să creeze mai mult spațiu între ei și forțele ucrainene.

Forța de reasigurare

O forță condusă de Europa ar putea fi staționată mai adânc în Ucraina pentru a oferi o a treia linie de apărare în cazul în care Rusia alege să invadeze.

Aceasta ar servi în primul rând ca o altă desfășurare de descurajare formată din mii de trupe europene.

„Scopul principal este de a le demonstra ucrainenilor că vom lupta alături de voi dacă Rusia va invada din nou”, a declarat un oficial.

Zeci de țări au afirmat că ar fi dispuse să se alăture desfășurării de forțe.

Printre acestea se numără Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, precum și țările baltice, nordice și scandinave.

Anterior s-a discutat despre o desfășurare de aproximativ 30.000 de trupe europene.

Această cifră a fost aparent redusă din cauza lipsei de resurse și a temerii că ar putea fi considerată „prea puternică” în ochii lui Putin, a adăugat sursa.

Ofertele de sprijin pentru misiune nu au fost adesea susținute de promisiuni concrete cu privire la modul în care acestea se pot alătura, au declarat oficialii cu privire la discuții.

Cu toate acestea, misiunea ar fi condiționată de o serie de promisiuni americane de sprijin, inclusiv un așa-numit „backstop” și altă asistență logistică și de informații.

Misiunea de poliție aeriană

Țările europene au purtat discuții cu privire la introducerea unei zone de interdicție aeriană pentru a permite Ucrainei să redeschidă cu încredere rutele aviației comerciale.

Sistemul ar putea fi etapizat, începând din vest și acoperind treptat mai mult spațiu aerian până când întreaga țară este suficient de sigură pentru călătoriile aeriene comerciale, de exemplu.

Permisiunea de a începe transportul aerian este considerată un element-cheie în stimularea investițiilor în țara devastată de război și ar ajuta, de asemenea, refugiații să se întoarcă acasă.

La început, misiunea – care utilizează patrule de avioane de luptă occidentale și sisteme terestre de apărare antiaeriană – ar viza deschiderea aeroporturilor Lviv și a altor aeroporturi ucrainene din vestul țării.

Pe măsură ce crește încrederea în menținerea acordurilor de încetare a focului, misiunea va fi extinsă spre est, spre Kiev și alte orașe.

Forța operativă din Marea Neagră

Conform planurilor, Turcia ar conduce o misiune navală în Marea Neagră menită să securizeze rutele comerciale de transport maritim care intră și ies din Ucraina.

Kievul a reușit să mențină deschise propriile sale coridoare de transport maritim în timpul războiului, iar operațiunea ar urma să restabilească mai multe rute prin intermediul patrulelor navale occidentale.

Misiunea, sprijinită de Bulgaria și România, țări riverane Mării Negre, ar conduce, de asemenea, eforturile de deminare a apelor.

România a cumpărat nave militare de la șantierele navale turcești, pregătindu-se să joace un rol mai important în regiune.

Turcia a blocat accesul la Marea Neagră atât pentru navele rusești, cât și pentru navele mai noi promise Ucrainei de către aliații occidentali, în încercarea de a limita conflictul din zonă.

Misiuni de antrenament occidentale

Cea mai probabilă desfășurare europeană ar lua forma unor instructori militari amplasați la noi baze din vestul Ucrainei.

Ideea a fost propusă pentru prima dată de Emmanuel Macron, președintele Franței, anul trecut, pe fondul îngrijorărilor că prea multe trupe ucrainene au dezertat din taberele de antrenament din țara sa.

La momentul respectiv, Joe Biden a respins-o, considerând-o un potențial element de escaladare, a declarat un fost oficial american.

Anul acesta, însă, a reapărut sub presiunea lui Trump de a construi un plan de pace ca modalitate de a oferi un alt efect de descurajare împotriva unei noi invazii rusești.

Antrenarea forțelor ar accelera, de asemenea, procesul de reînarmare și reconstrucție a forțelor armate ucrainene pentru a crea efectul „porc spinos de oțel” pe linia frontului.

În conformitate cu planurile actuale, pe lângă misiunea Franței, programul de antrenament de mare succes al Marii Britanii, Operațiunea Interflex, ar fi probabil mutat în vestul Ucrainei.

Sprijinul SUA este considerat vital

Sprijinul logistic al SUA pentru orice desfășurare europeană este considerat o condiție prealabilă pentru garanțiile de securitate.

Oficialii europeni consideră că Washingtonul a fost receptiv la solicitările de asistență sub forma unor aeronave americane de transport greu pentru a deplasa echipamente și trupe spre est, spre Ucraina.

Acest lucru ar contribui, de asemenea, la menținerea fluxului de arme occidentale în Ucraina. În ultimele săptămâni, țările europene s-au angajat deja să cumpere pentru Kiev echipamente militare de producție americană în valoare de cel puțin 10 miliarde de dolari.

Ucraina a prezentat, de asemenea, o propunere prin care țara ar promite să cumpere echipament în valoare de încă 90 de miliarde de dolari odată ce războiul se va încheia.

În pregătire, Departamentul de Stat al SUA a aprobat deja o potențială vânzare de rachete de croazieră cu lansare aeriană și echipamente conexe către Ucraina pentru o sumă estimată la 825 de milioane de dolari.

Vânzarea potențială a 3.350 de rachete Eram (extended range attack munition), care ar putea fi livrate Kievului în câteva săptămâni, include kituri de ghidare GPS și sisteme de apărare împotriva războiului electronic pentru aceste arme, care au o rază de acțiune de „câteva sute” de mile.

Pachetul include, de asemenea, echipamente de sprijin, software de planificare a misiunilor, piese de schimb și asistență tehnică, a anunțat joi Pentagonul.

Informațiile sunt esențiale

O altă condiție prealabilă pentru orice desfășurare europeană ar fi o ofertă de sprijin american în materie de informații, recunoaștere și supraveghere (ISR), au declarat oficialii.

Națiunile europene nu dispun de capacitățile prin satelit necesare pentru a monitoriza suficient orice încetare a focului.

Pe lângă sprijinul pentru militarii de la sol, asistența în materie de informații ar fi, de asemenea, esențială pentru succesul misiunii de poliție aeriană.

Trump a retras temporar sprijinul IRS de la Kiev după ce s-a certat în Biroul Oval cu Zelenski.

Se pare că Pentagonul nu a transmis pe deplin informațiile necesare Ucrainei pentru a organiza atacuri transfrontaliere cu rachete, creând un veto american de facto asupra oricăror astfel de planuri.

O sursă a declarat pentru The Telegraph că oficialii americani au cerut, de asemenea, Ministerului britanic al Apărării să nu împărtășească informații în acest sens în timp ce au loc discuțiile de pace ale lui Trump cu Putin.

Comandă și control

De asemenea, Europei îi lipsește experiența în coordonarea misiunilor militare majore, care a fost lăsată în principal generalilor americani cu patru stele.

Oficialii europeni și americani au discutat despre posibilitatea ca un comandant militar american să fie folosit pentru a supraveghea toate desfășurările din cadrul planului de pace.

Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO, a fost evocat ca o posibilitate pentru acest rol, în cazul în care ideea ar primi aprobarea lui Trump.

Casa Albă a aprobat deja implicarea sa în recentul val de planificare militară, în ceea ce aliații europeni consideră a fi unul dintre cele mai mari semne de sprijin pentru garanțiile de securitate din partea președintelui.

Prin acordarea unui rol mai important generalului Grynkewich, coaliția va beneficia de planuri prestabilite de apărare a continentului împotriva unei invazii rusești și de un sprijin american suplimentar pentru orice garanții de securitate.

Sprijinul SUA

Majoritatea națiunilor europene rămân îngrijorate, în particular, de faptul că orice desfășurare de trupe nu poate avea loc decât cu un sprijin serios din partea SUA.

„Vom fi implicați din punctul de vedere al sprijinului. Îi vom ajuta”, a declarat Trump reporterilor săptămâna trecută.

Însă europenii au declarat că încă nu au aflat cum dorește Casa Albă să sprijine misiunea.

Principala solicitare din partea guvernelor europene este ca Trump să staționeze avioane de luptă și rachete în Polonia sau România vecină, gata să răspundă la primele semne de agresiune rusească.

Oficialii europeni cred că acest nivel de garanție din partea Washingtonului ar face Rusia să se gândească de două ori înainte de a organiza un atac asupra trupelor lor staționate în Ucraina.

„Perspectiva unui răspuns militar american este o perspectivă complet diferită de cea a unui răspuns european”, a declarat o sursă.

Chiar dacă Trump va fi de acord verbal cu acest concept, există neliniște în capitalele europene cu privire la durabilitatea angajamentului.

Președintele american este cunoscut pentru faptul că se răzgândește frecvent și, chiar dacă ar respecta promisiunea, aceasta ar putea cădea atunci când va părăsi Casa Albă.

„Problema este că Trump însuși crede că cuvântul său și puterea lui Trump sunt suficiente pentru a-i descuraja pe ruși”, a declarat o sursă de la Whitehall.

„După cum vă puteți imagina, acest lucru nu este neapărat agreat de ucraineni.”

Putin rămâne neîncrezător

Există, de asemenea, sentimentul printre oficialii europeni că planurile privind garanțiile de securitate nu vor vedea niciodată lumina zilei, deoarece nu sunt încrezători că Putin este pregătit să accepte o încetare a focului în primul rând.

Mulți cred că îl induce în eroare pe Trump și că prelungește războiul pentru a câștiga mai mult teritoriu.

Rusia a declarat vineri că propunerile occidentale privind garanțiile de securitate sunt „unilaterale” și „concepute pentru a controla Rusia”, ceea ce nu face decât să sporească nivelul de scepticism din Europa.

Reticența lui Putin de a accepta o încetare a focului l-a determinat pe Trump să retragă stimulentele economice oferite Rusiei pentru a pune capăt războiului.

La începutul acestei luni, The Telegraph a dezvăluit că președintele american a sosit la summitul din Anchorage, Alaska, înarmat cu o serie de oportunități de a face bani pentru Putin.

Acestea includeau deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi pentru Moscova și ridicarea unora dintre sancțiunile americane asupra industriei aviatice din Rusia.

Cea mai importantă dintre toate a fost o afacere potențial profitabilă care i-ar oferi lui Putin acces la minerale de pământuri rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia.

Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale a Ucrainei, a declarat că SUA nu exercită nicio presiune asupra Kievului pentru a face concesii teritoriale.

„Sunt mulțumit de întâlnirea cu Witkoff … nimeni din partea americană nu exercită presiuni asupra Ucrainei cu privire la niciun teritoriu”, a declarat el după întâlnirea sa cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, la New York.