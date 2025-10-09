G4Media.ro
Trump i-a scris premierului thailandez pentru rezolvarea conflictului de graniţă cu Cambodgia

Thailanda cambodgia
Sursa foto: Mohammed Sohail Khan / Alamy / Profimedia

Trump i-a scris premierului thailandez pentru rezolvarea conflictului de graniţă cu Cambodgia

9 Oct

Preşedintele SUA, Donald Trump, „şi-a exprimat dorinţa” ca Thailanda şi Cambodgia să îşi rezolve disputa privind frontiera, a anunţat joi premierul thailandez Anutin Charnvirakul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Preşedintele Trump mi-a trimis o scrisoare în care îşi exprimă dorinţa ca Thailanda şi Cambodgia să negocieze pentru a găsi o soluţie la conflict”, a declarat Anutin Charnvirakul presei joi la Bangkok.

„Îi voi răspunde cu opiniile noastre (…), iar dacă Cambodgia le împărtăşeşte, Thailanda este gata să continue procesul”, a continuat el.

Thailanda este gata să negocieze cu Cambodgia, a adăugat el, cu condiţia ca aceasta să îşi retragă armele grele din zonele de frontieră, să demineze aceste teritorii, să ia măsuri mai dure împotriva reţelelor de escrocherii online şi să îşi mute cetăţenii din zonele de graniţă revendicate de Thailanda.

Cei doi vecini din Asia de Sud-Est s-au confruntat timp de cinci zile în iulie, iar luptele dintre trupele lor terestre, artilerie şi forţele aeriene s-au soldat cu cel puţin 43 de morţi şi au forţat evacuarea a peste 300.000 de civili.

Disputa privind demarcarea unor părţi ale frontierei lor datează de mai bine de un secol. Luptele din iulie au fost declanşate de afirmaţiile Thailandei conform cărora Cambodgia a plasat mine care i-au rănit soldaţii.

Au ajuns la un acord de încetare a focului pe 29 iulie, în urma unei intervenţii a lui Donald Trump, care reclamă Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul său în rezolvarea a opt conflicte, inclusiv acesta.

Însă ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului.

Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat în august că susţine candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „diplomaţia vizionară şi inovatoare”.


