Trump anunţă un proces pentru defăimare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times / „Desfăşoară de decenii o metodă de a minţi despre Preşedintele vostru Preferat (EU!)”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că intenţionează să intenteze un proces pentru defăimare împotriva New York Times în care va cere despăgubiri în valoare de 15 miliarde de dolari, acuzând cotidianul că funcţionează ca o „portavoce virtuală pentru Partidul Democrat Radical de Stânga” şi numindu-l „unul dintre cele mai proaste şi mai degenerate ziare din istoria ţării noastre”, relatează agenţiile internaţionale de presă.

„Îl consider cea mai mare contribuţie ilegală la o campanie, DINTOTDEAUNA. Susţinerea lor pentru Kamala Harris (contracandidata democrată a lui Trump la ultimele alegeri prezidenţiale – n.r.) a fost de fapt plasată exact în centrul primei pagini a The New York Times, ceva NEMAIAUZIT până acum!”, a scris el pe platforma sa Truth Social, transmite Agerpres.

„Times desfăşoară de decenii o metodă de a minţi despre Preşedintele vostru Preferat (EU!), familia mea, afaceri, Mişcarea America First (America pe primul loc – n.r.), MAGA şi naţiunea noastră ca întreg”, a adăugat Trump.

„New York Times a fost lăsat să mintă liber, să mă defăimeze şi să mă calomnieze de prea mult timp, şi asta se opreşte, ACUM”, a continuat el în postare, adăugând că plângerea este depusă în statul Florida şi încheindu-şi textul cu mesajul „SĂ REDĂM MĂREŢIA AMERICII!”.

New York Times nu a comentat deocamdată postarea lui Trump.

