De ce antisemitismul este în creștere vertiginoasă în întreaga lume – presă

Una dintre consecințele războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza este creșterea atitudinilor anti-Israel și antisemite la nivel internațional, deși intensitatea și natura acestor atitudini variază în funcție de continent. În timp ce Europa este locul în care atitudinile și acțiunile considerate antisemite au fost cele mai evidente, a existat și o creștere a sentimentului anti-Israel în alte părți ale Occidentului, cum ar fi Statele Unite, Australia și țările din America Latină – acelea cu cele mai mari populații evreiești – precum și în mare parte din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, potrivit Rador Radio România.

În diverse studii, grupurile evreiești internaționale au avertizat în ultimele luni cu privire la creșterea atitudinilor și acțiunilor antisemite la nivel mondial. Potrivit unui studiu realizat de Organizația Sionistă Mondială și Agenția Evreiască pentru Israel – publicat în ianuarie anul trecut – 2024 a fost un „an record” pentru antisemitism, cu o creștere de 340% a numărului de incidente antisemite la nivel mondial.

Conform aceluiași studiu, numărul incidentelor considerate antisemite la nivel mondial s-a dublat anul trecut față de 2023. Numai în Statele Unite, activitatea celor două organizații menționate mai sus a constatat o creștere de 288% a unor astfel de acte în 2024 față de anul precedent. Printre incidentele luate în considerare s-au numărat atacurile asupra sinagogilor, școlilor și universităților. FBI-ul a remarcat că, în 2004, a existat o creștere de 200% a acțiunilor anti-israeliene și antisemite în Statele Unite, o creștere direct legată de campania militară israeliană din Gaza.

La rândul său, Liga Anti-Defăimare – un colectiv evreiesc fondat în 1913 de organizația B’nai B’rith din Statele Unite – a publicat la mijlocul lunii ianuarie un studiu bazat pe o serie de declarații făcute în fața a 58.000 de persoane din 103 țări, care a dezvăluit că aproape jumătate dintre adulții din întreaga lume aveau opinii antisemite. Același studiu a remarcat că generațiile mai tinere erau mai predispuse să discrimineze evreii și că memoria Holocaustului este din ce în ce mai slabă la nivel mondial. Studiul a subliniat că Africa de Nord și Orientul Mijlociu sunt regiunile cu cele mai ridicate niveluri de antisemitism și a observat că 59% dintre locuitorii zonei au avut poziții în favoarea Hamas, organizația islamistă responsabilă pentru seria de crime teroriste din 7 octombrie 2023.

Într-un alt raport anual, Liga Anti-Defăimare a menționat în aprilie că incidentele antisemite din Statele Unite au crescut pentru al patrulea an consecutiv în 2024, o perioadă record de când organizația a început să studieze fenomenul, în 1979. Studiul a numărat 9.354 de cazuri de hărțuire și vandalism împotriva evreilor în 2024, o creștere de 5% față de anul precedent, și a identificat campusurile universitare ca fiind unul dintre principalele centre de răspândire a opiniilor antisemite. Tendința ascendentă marchează o creștere de 344% a unor astfel de incidente din 2019.

Un alt colectiv evreiesc important cu reprezentare internațională, Grupul de Lucru Global J7, care reunește organizații evreiești din Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie Unit pentru a combate antisemitismul, a tras din nou un semnal de alarmă în luna mai cu privire la creșterea atitudinilor antievreiești în diferite părți ale lumii. Colectivul, care afirmă că „politicile existente împotriva antisemitismului și modul în care acestea au fost implementate nu au reușit să atenueze tsunami-ul de ură împotriva persoanelor, comunităților și instituțiilor evreiești după 7 octombrie”, a evidențiat creșterea acțiunilor înregistrate în țări precum Argentina, Canada, Statele Unite și Australia. Cea mai frapantă cifră este cea înregistrată în Australia, unde, potrivit J7, a existat o „creștere masivă” a infracțiunilor motivate de ură împotriva evreilor, pe care Consiliul Executiv Evreiesc din Australia le-a estimat la 316% pentru întregul an 2024 față de anul precedent. Nu este surprinzător faptul că una dintre regiunile planetei în care respingerea Israelului a crescut în urma campaniei israeliene din Gaza este lumea arabă.

În ultima vreme, prăpastia dintre conducători și guvernați s-a adâncit în această privință în regiune: în timp ce opinia publică arabă insistă asupra ruperii relațiilor cu Israelul față de guvernele regionale care mențin acorduri de pace sau au normalizat relațiile cu Tel Aviv, țări precum Iordania și Egiptul continuă să coopereze cu guvernul Netanyahu, așa cum a fost evident când Israelul a fost atacat de Iran în aprilie 2024 și iunie 2025.

În plus, niciunul dintre statele semnatare sau cele care au aderat la așa-numitele Acorduri Abraham – Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc, împreună cu Statele Unite și Israelul însuși – nu a luat în considerare public suspendarea sau retragerea din acestea.

Sursa: LA RAZON / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea